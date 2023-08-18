بعد موليكا وسيرينو، سوزا يكمل مثلث فشل الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي

الأهلى، تواصل إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي فشلها في التعاقد مع مهاجم أجنبى، وذلك بعد فشل التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا لاعب فريق جونبوك هيونداي الكوري الجنوبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعد صفقة سوزا هى المرة الثالثة التي تفشل فيها إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في ضم مهاجم بعد فشل صففتى ضم الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم فريق بشتكاش التركى والأوروجوياني جاستون سيرينو مهاجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

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فشل صفقة التعاقد مع سوزا

واستقر مسئولو النادي الأهلي على تجميد ملف التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري في ظل تمسك المدير الفني للفريق الكوري الجنوبي بخدمات اللاعب ورفض التفريط فيه.

وعلمت فيتو أن مفاوضات ضم جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري سيتم تعليقها إلى يناير القادم من أجل الحصول على اللاعب في صفقة انتقال حر ، خاصة وأن عقده مع ناديه الحالي ينتهي في ديسمبر القادم.

وكان موقع "chosun" الكوري الجنوبي قد نشر تقرير أكد فيه استمرار جوستافو دا سوزا الذى يرغب الأهلي فى التعاقد معه بميركاتو الصيف وذلك مع فريقه جيونبوك، في ظل منافسة جيونبوك على الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا حيث أكد صعوبة التفريط فى خدمات اللاعب.

وبعد ساعات من نشر التقرير، شارك جوستافو صاحب الـ29 عاما أساسيا مع جيونبوك أمام بوهانج ستيلرز في الدوري الكوري الجنوبي.



وتجدر الإشارة إلى أن عقد جوستافو مع جيونبوك يمتد حتى صيف 2024، ما يعني أن النادي الكوري الجنوبي قد يخسره مجانا بنهاية الموسم الحالي.

فشل صفقة ضم جاكسون موليكا

وكانت مصادر داخل النادى الأهلي قد أكدت أن الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي خرج تماما من الحسابات الفنية منذ بداية الإعداد لميركاتو الصيف الحالي.

وأضافت المصادر: تواصلنا في وقت مبكر مع إدارة بشكتاش التركي للحصول على خدمات اللاعب في أكثر من مرة، ووجدنا تعنتا شديدا في مسألة إطلاق سراح اللاعب علي الشق المالي ومن ثم تم استبعاد اللاعب من ترشيحات دعم الهجوم.

وأوضحوا أن رغبة موليكا كانت قوية في اللعب بصفوف الأهلي ولكن مغالاة ناديه المالية أجهضت المفاوضات مبكرا وبات الأقرب تماما لتدعيم الهجوم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري.

وكانت تقارير صحفية تركية قد كشفت عن طلبات نادى بشتكاش التركى لبيع مهاجم الفريق جاكسون موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "فاناتيك" التركية إن أكثر العروض الجدية لضم موليكا جاءت من الأندية الخليجية، وآخرها وجود عرض من نادي الريان القطري للتعاقد مع اللاعب في الصيف.

وأضافت الصحيفة التركية أن نادي الريان القطري تقدم بعرض لضم موليكا مقابل 3.5 ملايين يورو، لكن مسؤولي بشكتاش متمسكون بالحصول على 4 ملايين يورو.



وأشارت إلى أن إدارة بشكتاش ترفض أية محاولات لتخفيض المبلغ المرصود لبيع موليكا، خصوصا أنها اشترت اللاعب في وقت سابق مقابل 3 ملايين و350 ألف يورو قادما من ستاندرليج فى يوليو 2022.

واختتمت الصحيفة التركية" الخلاف الحالي فقط في صفقة بيع موليكا 500 ألف يورو بين العرض المقدم اللاعب والمبلغ الذي طلبه بشكتاش".

فشل التعاقد مع جاستون سيرينو

وكان مسئولو النادي الأهلي قد تراجعوا عن ضم اللاعب الأوروجواني جاستون سيرينو جناح نادى صن داونز الجنوب في فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية وذلك بعدما كان الهدف الأول لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء.

وجاء التراجع عن التعاقد مع جاستون سيرينو في الفترة الصيفية المقبلة، نظرًا لتقدم عمر اللاعب الذي أكمل عامه الثلاثين في شهر فبراير الماضي، لذلك حال التعاقد معه في الموسم المقبل سيكون اقترب من إتمام عامه الحادي والثلاثين.

وتعد القيمة المالية الضخمة التي طلبتها إدارة نادى صن داونز الجنوب إفريقي نظير بيع سيرينو أحد أسباب التراجع عن ضم اللاعب الأوراجواني جاستون سيرينو.

وكان نادى صن داونز طلب خمسة ملايين دولار نظير التخلي عن جاستون سيرينو للنادى الأهلى.

ويعد تراجع مستوى جاستون سيرينو في أحد أسباب صرف النظر عن ضمه إلى القلعة الحمراء.