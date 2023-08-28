صحة جنوب سيناء تضبط 315 عبوة منتهية الصلاحية وتحرر 42 محضرا بحملة على الأسواق

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء عن ضبط 315 عبوة منتهية الصلاحية وتحرير 42 محضرا بحملة مكبرة على الأسواق بمدينة دهب



وأعلنت المديرية أنه خلالها المرور على 20 منشأة قامت اللجنة بتحرير 19 محضر نظافة وكذلك 22 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية كما تم تحرير محضر ضبط لعدد 315 عبوة بإجمالي وزن 110 لترات لمشروبات منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالي محاضر بلغ عددها 42 محضرا، كما تم إعدام 96 كجم و29 لترا لأغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية، وتستمر حملات المرور والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي آمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.



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جاء ذلك بناءًا على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت اشراف من الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى وتحت إشراف مصطفى خليل القائم بأعمال مدير مراقبة الاغذية بالمديرية قام هانى عادل مفتش أغذية دهب بشن حملة مرورية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة دهب