التعليم العالي: مبادرة السياحة التعليمية هدفها اندماج الوافدين في الثقافة المصرية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الهدف من المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية ليس للتعليم فقط ولكنها تجعل الطالب يعيش الحياة والثقافة المصرية.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن تلك المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، كان بدايتها مارس 2023، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم.

المبادرة المصرية للمنح الدراسية

وأضاف وزير التعليم العالي، أن التاريخ التعليمي لمصر شهد تخرج رؤساء دول ووزراء كانوا طلابا وافدين، وعلماء قدامي، لافتا إلى أن التاريخ التعليمي في مصر زاخر بجميع المزايا.

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من جانبه قال رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور شريف صالح، ان الاستثمار في السياحة التعليمية استثمار في المستقبل.

المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية

واضاف خلال مؤتمر المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، أنه من خلال السياحة التعليمية سيتم تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والحرص علي تبادل الثقافات، مشيرا إلى أنه من خلال التعليم نستطيع فك الرموز وزيادة الترابط بين الدول.

واشار الى أن وزارة التعليم العالي، تعمل علي تطوير منظومة الطلاب الوافدين، من خلال العديد من المحاور وتسهيل الإجراءات في التقدم للجامعات المصريه.

شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني، إطلاق استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

ويأتي ذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية، بفندق سانت ريجيس العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق أخر استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، امس الأحد، د. محمد إيصاطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير (Elsevier) والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة.

وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مؤسسة السيفير لبحث سُبل التعاون

وخلال اللقاء، أكد الوزير على أهمية دور مؤسسة السيفير في مجال البحث وتحليل المعلومات وصناعة التكنولوجيا من خلال العمل مع مختلف المؤسسات الدولية والحكومية في جميع أنحاء العالم، مشيدًا بالتعاون بين مؤسسة السيفير وبنك المعرفة المصري في مجالات النشر العلمي والتعليم.

وأكد د. أيمن عاشور على أهمية دور بنك المعرفة المصرى في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي فى مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، مستعرضًا أبرز الإنجازات التي حققتها المراكز والهيئات البحثية في مجال النشر العلمي والتصنيفات الدولية.

وثمن الوزير التعاون الوثيق والبناء بين السيفير ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي ساهم في نجاح الباحثين المصريين في إجراء البحوث العلمية المُتميزة، وخاصة المُرتبطة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين.