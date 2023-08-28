نص اعترافات 3 عاطلين احتجزوا عاملا وأطلقوا كلبا شرسا عليه في المطرية

استمعت نيابة المطرية، لأقوال 3 عاطلين لاتهامهم باحتجاز عامل وإطلاق كلب شرس عليه لاعتقادهم بقيامه بسرقة سماعات بدائرة قسم شرطة المطرية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأنكر في بداية الأمر المتهمين التهم المنسوبة إليهم وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا قائلين “ كنا فاكرينه حرامي وكان بيجري مننا وده اللي أكدلنا أنه هو اللي سارقنا وعلشان كده قولنا نخوفه ”.

وأضاف متهم آخر بأقواله “ أنا صاحب الكلب وكان معايا بالصدفة وطبعا لما لاقاني بتخانق هاجم اللي بتخانق معاه ودي طبيعة الكلاب”.

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وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى بسماع صوت استغاثة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وبالانتقال للشقة محل البلاغ تبين وجود (3 أشخاص) تم ضبطهم، وبصحبتهم (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم")، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المذكورين وإتهموه بسرقة "كاسيت وسماعات" من مركبة "توك توك "ملك أحدهم وإصطحبوه بالدراجة بدعوى إنهاء الخلاف، وقاموا باحتجازه بالشقة محل البلاغ، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عن طريق "كلب" استخدموه لعقره وتصويره، وتم ضبط الكلب "غير مرخص".

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لرفضه الاعتراف بمكان إخفاء المسروقات، وبمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أنكر إرتكاب واقعة السرقة واتهمهم بإحداث إصابته المنوه عنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.