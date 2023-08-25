أول تحرك ضد 3 عاطلين احتجزوا عاملا وأطلقوا كلبا شرسا عليه في المطرية

أمرت نيابة المطرية، بتفريغ كاميرات المراقبة ل 3 عاطلين لاتهامهم باحتجاز عامل وإطلاق كلب شرس عليه لاعتقادهم بقيامه بسرقة سماعات بدائرة قسم شرطة المطرية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى بسماع صوت إستغاثة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وبالانتقال للشقة محل البلاغ تبين وجود (3 أشخاص) تم ضبطهم، وبصحبتهم (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم")، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المذكورين وإتهموه بسرقة "كاسيت وسماعات" من مركبة "توك توك "ملك أحدهم وإصطحبوه بالدراجة بدعوى إنهاء الخلاف، وقاموا بإحتجازه بالشقة محل البلاغ، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عن طريق "كلب" إستخدموه لعقره وتصويره، وتم ضبط الكلب "غير مرخص".

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وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لرفضه الإعتراف بمكان إخفاء المسروقات، وبمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أنكر إرتكاب واقعة السرقة وإتهمهم بإحداث إصابته المنوه عنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.