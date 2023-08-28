تفاصيل التعديلات المرتقبة على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، جاء من ضمن التشريعات التى أوصى مجلس أمناء الحوار الوطني، بتعديلها مؤخرا، لمد الإشراف القضائي على الانتخابات.

وأوصى الحوار الوطنى بتعديل المادة مادة (٣٤) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تنص على: يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات فى السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على النحو المبين فى هذا القانون وقرارات الهيئة.

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ويهدف مجلس أمناء الحوار الوطني من التعديل إلى مد الإشراف القضائي لتجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائى.

ومن المتوقع أن يتولى مجلس النواب، إجراء ذلك التعديل التشريعى خلال الفترة المقبلة عقب انعقاد دوره البرلمانى الرابع في أكتوبر المقبل، لاسيما وأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أهلن اهتمامه بالتوصيات والعمل على تنفيذها.

وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تصورًا لدى الهيئة بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية، ولكن بعد استيفاء الأعمال والبرامج اللوجستية.

المدة القانونية للانتخابات الرئاسية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: وفقًا للمدة القانونية لن يكون هناك مخالفة دستورية في تحديد موعد بداية العمل الانتخابي للانتخابات الرئاسية وحتى إعلان النتيجة.

المحررات الرسمية للانتخابات الرئاسية

وأوضح: نراجع جميع النماذج والمحررات الرسمية التي تستخدم داخل اللجان الفرعية والعامة أيضًا الهيئة، وجار إعداد وتنفيذ الكمية الخاصة بالحبر الفسفوري الذي يستخدم في الانتخابات.

معاينة المقار الانتخابية

ولفت إلى أن هناك لجانًا تقوم بمعاونة المقار الانتخابية وقدرتها في استيعاب الناخبين، وبرامج التشغيل الخاصة بأجهزة الكمبيوتر ونعكف على تحديث البرامج وتجهيزها.



فكرة التصويت الإلكتروني

وأكد أنه مع التقدم التكنولوجي وارد في المستقبل أن يكون هناك تصويت إلكتروني في الانتخابات، ولكن الأمر ليس بالسهولة في الانتخابات الرئاسية، لكن لا توجد خطة موضوعة حاليًّا لإجراء الانتخابات عبر التصويت الإلكتروني.

بروتوكول هيئة البريد

وأشار: بروتوكول التعاون مع هيئة البريد الغرض منه الاستفادة من الانتشار الواسع والبنية التحتية المؤهلة.

من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية

ولفت: إلي أنه قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن كل من تجاوز عمره 18 عامًا ولم يصدر ضده عقوبة جنائية أو مخلة بالشرف يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وكشف المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إرسال أجهزة حديثة لبعض مكاتب البريد لتحرير التوكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية وذلك مع إعلان الجدول الزمني للانتخابات.

بروتوكول هيئة البريد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن الغرض من البروتوكول الموقَّع من هيئة البريد يكمن في الاستفادة من البنية التحتية والانتشار الواسع للهيئة وقدرتها في نقل الأجهزة والمهام المطلوبة قبل الانتخابات الرئاسية.

في نفس المداخلة، قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "قريبًا سنعلن مؤتمرًا لإعلان موعد الانتخابات الرئاسية".

إشراف قضائي كامل على الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": “سيكون هناك إشراف قضائي كامل على كل صندوق انتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

نتيجة الحصر العددي

ولفت: كل مرشح رئاسية من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية، ومندوب المرشح يحصل على نتيجة الحصر العددي فقط ولكن إعلان النتيجة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.