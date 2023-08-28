مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي إلى فيينا (صور)

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، صباح اليوم الإثنين، رحلة خاصة رقم MS3003 من طراز إيرباص A220-300 إلى العاصمة النمساوية فيينا لسفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادا لدخول الفريق في معسكر تدريبي مغلق خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

وأقلعت طائرة مصر للطيران وعلى متنها بعثت النادي الأهلى، من مطار القاهرة الدولي، وسط إجراءات ميسرة من فرق عمل الناقل الوطني مصرللطيران.

معسكر الأهلي في النمسا

ويخوض الأهلي معسكر النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل.

Advertisements

ويستعد الأهلي لخوض مباراتين وديتين يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر استعدادا للموسم الجديد.

قائمة الأهلي الأفريقية استعدادا للموسم الجديد

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت “فيتو” أن قائمة الأهلي الأفريقية ستأتي على النحو التالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.

3 مهاجمين في قائمة الفريق بمعسكر النمسا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على اصطحاب 3 مهاجمين فقط في قائمة الفريق بمعسكر النمسا الذي ينطلق اليوم الإثنين.

وتضم قائمة الأهلي المتوجهة إلى النمسا، ثلاثة عناصر فقط في خط الهجوم، وهي: صلاح محسن، ومحمود كهربا، ومحمد زعلوك (اللاعب الصاعد).

وفقد الأهلي ثلاثة عناصر هجومية بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد مع تفعيل بند بيع حسام حسن إلى سموحة نهائيا.

إمام عاشور يتعافى من الإصابة في العضلة الخلفية

من جانب آخر، أكد مصدر داخل الأهلي أن إمام عاشور قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى 10 أيام من أجل العودة بشكل تدريجي للمشاركة جماعيا.

وأضاف: مشاركة اللاعب من عدمه في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية تبقى محل دراسة من قبل الجهاز الطبي الذي ينتظر انتهاء برنامج تأهيل اللاعب لحسم موقفه النهائي بشأن وضعه من عدمه في حسابات الجهاز الفني في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة كسر الترقوة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري وسيتم عرضه أيضا علي أحد الأطباء في معسكر النمسا من أجل الوقوف علي تطورات حالته وتحديد موعد إعلان جاهزيته.