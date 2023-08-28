تصنيف لاعبات التنس، أنس جابر تحافظ على مركزها، وايجا شفيونتيك بالصدارة
التنس، حافظت النجمة البولندية ايجا شفيونتيك على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفين، في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).
تصنيف لاعبات التنس
كما حافظت النجمة التونسية أنس جابر على المركز الخامس، ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات.
وصعدت السويسرية بليندا بنشيتش مركزين لتحتل المركز الثالث عشر، بينما تراجعت داريا كستكينا ولودميلا سامسونوفا إلى المركزين الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب، كذلك صعدت إيكاترينا ألكسندروفا مركزين لتحتل المركز العشرين بالتصنيف العالمي.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم الإثنين كالتالي
البولندية ايجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 9955 نقطة
البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 8746 نقطة
الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الثالث برصيد 5945 نقطة
الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز الرابع برصيد 5670 نقطة
التونسية أنس جابر في المركز الخامس برصيد 4831 نقطة
الأمريكية كوكو جوف في المركز السادس برصيد 4595 نقطة
الفرنسية كارولين جارسيا في المركز السابع برصيد 3820 نقطة
اليونانية ماريا ساكاري في المركز الثامن برصيد 3585 نقطة
التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المركز التاسع برصيد 3401 نقطة
التشيكية كارولينا موكوفا في المركز العاشر برصيد 2995 نقطة.
وعلي صعيد آخر احتفظ النجم الإسباني كارلوس ألكاراز متربعا على صدارة التصنيف لكن بفارق ضئيل أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تغلب عليه مؤخرا في نهائي بطولة سينسيناتي.
ترتيب اللاعبين في المراكز ال10 الأولى
الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الأول برصيد 9815 نقطة
الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 9795 نقطة
الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 6260 نقطة
الدنماركي هولجر رون في المركز الرابع برصيد 4790 نقطة
النرويجي كاسبر رود في المركز الخامس برصيد 4715 نقطة
الإيطالي جانيك سينر في المركز السادس برصيد 4645 نقطة
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السابع برصيد 4580 نقطة
الروسي أندريه روبليف في المركز الثامن برصيد 4515 نقطة
الأمريكي تايلور فريتز في المركز التاسع برصيد 3605 نقاط
الأمريكي فرانسيس تيافوي في المركز العاشر برصيد 3050 نقطة
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