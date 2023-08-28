ألكاراز يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

التنس، احتفظ النجم الإسباني كارلوس ألكاراز متربعا على صدارة التصنيف لكن بفارق ضئيل أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تغلب عليه مؤخرا في نهائي بطولة سينسيناتي.

وغابت التغييرات عن المراكز الـ10 الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الإثنين قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) رابع بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وقفز الكرواتي بورنا تشوريتش 6 مراكز ليحتل المركز ال23 في التصنيف، بعد أن وصل إلى الدور قبل النهائي ببطولة ونستون سالم حيث خسر أمام الأرجنتيني سيبستيان بايز الذي توج باللقب ليقفز 10 مراكز في التصنيف ويحتل المركز ال32.

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ترتيب اللاعبين في المراكز ال10 الأولى

الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الأول برصيد 9815 نقطة

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 9795 نقطة

الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 6260 نقطة

الدنماركي هولجر رون في المركز الرابع برصيد 4790 نقطة

النرويجي كاسبر رود في المركز الخامس برصيد 4715 نقطة

الإيطالي جانيك سينر في المركز السادس برصيد 4645 نقطة

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السابع برصيد 4580 نقطة

الروسي أندريه روبليف في المركز الثامن برصيد 4515 نقطة

الأمريكي تايلور فريتز في المركز التاسع برصيد 3605 نقاط

الأمريكي فرانسيس تيافوي في المركز العاشر برصيد 3050 نقطة

وكان لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، أكد إنه يتمنى رؤية الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بقميص ريال مدريد، وذلك على هامش مشاركته في بطولة كندا المفتوحة.

واعترف ألكاراز بأنه من مشجعي ريال مدريد، وأعرب عن رغبته بأن ينتهي المطاف بمبابي بين جدران النادي الملكي.

كارلوس ألكاراز



وقال اللاعب "أي مشجع مدريدي يتمنى رؤية مبابي في ريال مدريد. إنه من أفضل لاعبي العالم حاليا ويريده الجميع".

وأضاف "أتمنى أن نقرأ خبر انتقاله رسميا إلى ريال مدريد. سيروقني هذا الأمر جدا".

وأشار المصنف الأول عالميا، إلى أنه يجب عليه تطوير لعبه في كل النواحي.