وزير التموين: مد فترة الأوكازيون ‏الصيفي إلى 30 سبتمبر المقبل

أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا ‏وزاريًا بمد فترة الأوكازيون إلى 30 من سبتمبر المقبل.



الأوكازيون الصيفي 2023

ونص القرار على أن يكون لكل محل أسبوعين وضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع بها ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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عدد المحال المشاركة في الأوكازيون

وقال المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال إن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون وصل إلى ١٧٢٠ محلا تجاريا متنوعا ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية.



وأشار إلى أن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار و‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار على عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، وإحداث حالة من الرواج التجارى ويساهم فى تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل أنواعها.

من جهته، قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه بمجرد صدور قرار الوزير رقم 102 لسنة 2023 تم إنشاء ورشة عمل داخل وزارة التموين بهدف توحيد القوانين التي يتم العمل بها في التموين، وتذليل كافة العوائق التي تواجه التاجر.



وأضاف أبو الفضل، أن فترة اصدار تصريح المشاركة في الأوكازيون لا يستغرق 15 دقيقة، ومن حق صاحب المحل التجاري أن يقوم بتكليف أحد الأشخاص الحصول على تصريح المشاركة نيابة عنه.



وأشار أبو الفضل إلى أن وزارة التموين لا تتدخل في رغبة مشاركة المحل التجاري في الأوكازيون من عدمه، ولا تتدخل في نسبة الاوكازيون التي يقوم بها كل محل تجاري، كما أن الأوكازيون الصيفي الحالي يشارك فيه محال ملابس وأحذية ومنتجات جلدية ومفروشات وأجهزة منزلية.



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