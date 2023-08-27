تعرف على موعد انطلاق معرض أهلا مدارس بالقاهرة

أعلن الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انطلاق معرض أهلا مدارس الرئيسى في سبتمبر المقبل.

معارض أهلا مدارس

وأضاف أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تحديد موعد انطلاق المعرض، حيث من المقرر إقامته بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر بمشاركة كبرى الشركات المنتجة، بهدف توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الاتحاد العام للغرفة التجارية كذلك إنشاء فروع للمعارض فى المحافظات.

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جاء ذلك على هامش تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.

وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.



وبحضور عميد دكتور أحمد محمد صلاح أبو العزم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية والدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين لشئون الاستثمار والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لإقامة معارض اهلا مدارس بالمحافظات، استعدادا للموسم الدراسي الجديد.

معارض اهلا مدارس بالمحافظات

وأعلنت وزارة التموين انطلاق أول معارض لأهلا مدارس بمحافظة الأقصر، حيث يتم إقامة 7 معارض رئيسة بمدن المحافظة بالإضافة إلي المحال التجارية والمكتبات لتوفير المستلزمات الدراسية.

و أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إقامة معرض أهلا مدارس في كل محافظة على مستوى الجمهورية، إضافة إلي مشاركة المكتبات الراغبة في الانضمام الي المعرض من خلال محالهم التجارية دون التوجه إلي المعارض التي ستقام في الميادين العامة بالمحافظات.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضا مشاركة السيارات المتنقلة لبيع كافة مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات التي سيتم الإعلان عنها.

تخفيضات معارض أهلا مدارس

من جانبه، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن المعرض يقدم كافة المستلزمات المدرسية بتخفيضات تتراوح من 20 إلي 30 ٪ عن القطاع الخاص، كما يتم تواجد مفتش من المديرية بكل معرض طوال إقامته للتأكد من جودة المعروض والأسعار بالتخفيضات المقررة.

وأضاف أنه يتم كذلك طرح سلع غذائية بالمعرض والتي يستخدمها الطلاب في الوجبات المدرسية من حلاوة واجبان ومربي.

من جهته، قال عبد الرزاق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن معرض " أهلا مدراس" تم إقامته مبكرًا تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، كما حدث بـ " اهلا رمضان " لتوفير احتياجات الاسر والطلاب من مستلزمات الدراسة.

ولفت إلي مشاركة نحو 150 عارض بتخفيضات"أهلا مدارس" من خلال منافذهم مع وضع لافته إرشادية تفيد بالاشتراك في التخفيضات التي وضعتها المديرية.

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