برلمان شباب كفر الشيخ يناقش سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية

نظمت إدارة شباب مطوبس، ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية وجرائم الإتجار بالبشر" بمشاركة ٤٠ شابا وفتاة من أعضاء الشعب البرلمانية بمراكز الشباب، ضمن البرامج والفعاليات التي وضعتها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، خطة تفعيل مبادرة "صيف شبابنا" بمراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية واستثمار طاقات الشباب وتبصير العقول الشابة بالفرص التي تقدمها الدولة للشباب من فرص تدريبية ووظائف مناسبة وإطلاق المشروعات القومية الكبرى التي تقدمها الدولة لتحسين حياة المواطن المصري.

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وحاضرت اللقاء الدكتورة ناهد عبداللطيف الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وتناولت تعريف التنمية المستدامة وأهدافها ومفهوم الهجرة غير الشرعية وتحلى الشباب بالعزيمة والإرادة، كما تناولت أهمية العلم والتنمية الذاتية واكتساب المهارات ومواكبة العصر لخلق فرص عمل لأنفسهم محليا ودوليا، قدمت ندوة مواجهة الهجرة غير الشرعية بمطوبس بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة إدارة البرلمان والتعليم المدني ومحمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس، تنفيذ فريق عمل الإدارة.