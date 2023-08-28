عميد شريعة وقانون: الطهارة في الإسلام تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن

افتتحت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي من مسجد المهند بعنوان: "أحكام الطهارة"، حاضر فيه أ.د سيف رجب قزامل العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور محمود ربيع مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وقدم له الأستاذ محمد جمعة المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي قارئًا، والشيخ سعيد هزاع مبتهلا.

وزارة الأوقاف المصرية

وخلال اللقاء أشاد أ.د سيف رجب قزامل بجهود وزارة الأوقاف المصرية في المساجد مؤكدًا أن ما تقوم به وزارة الأوقاف من لقاءات دعوية وتثقيفية يعد بادرة طيبة في عمارة بيوت الله (عز وجل)، مبينًا أن الإسلام هو دين الجمال والطهارة والنظافة، حيث يقول الله (عز وجل): " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا "، ولذلك طلب الشرع وجود الطهارة في العديد من العبادات الشرعية، ولقد عني الإسلام بتعليم الطهارة وأعطى ذلك اهتمامًا بالغًا، فقد علم النبي (صلى الله عليه وسلم) كل شيء من أمور الشرع حتى كيفية التطهر من الخلاء وبين فضل ذلك في قوله: " إذا توضَّأ العبدُ المؤمنُ فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفِه فإذا غسل وجهَه خرجت الخطايا من وجهِه حتَّى تخرُجَ من تحتِ أشفارِ عينَيْه فإذا غسل يدَيْه خرجت الخطايا من يدَيْه حتَّى تخرُجَ من تحتِ أظفارِ يدَيْه، فإذا مسح رأسَه خرجت الخطايا من رأسِه حتَّى تخرُجَ من أذنَيْه، فإذا غسل رِجلَيْه خرجت الخطايا من رِجلَيْه حتَّى تخرُجَ من تحتِ أظفارِ رِجلَيْه، ثمَّ كان مشيُه إلى المسجدِ وصلاتُه نافلةً له"، مضيفًا أن أول ما يدرس من أبواب الفقه هو باب الطهارة، فهو باب يجب الاهتمام بتعليمه في المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات لحاجة الناس إليه، مؤكدًا أن الطهارة في الإسلام لا تقتصر على طهارة الجسد ولكنها تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن حيث يقول الله (عز وجل): " وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا".

Advertisements

طهارة الإنسان

وفي بداية كلمته أكد الدكتور محمود ربيع أن الله (سبحانه وتعالى) خلق الإنسان فأحسن ظاهره وباطنه واهتم به فدعاه إلى العناية بعقله وروحه وجسده، وأن الإسلام يسر على العباد وما جعل عليهم حرج في تطهير الجسد، حيث نوع في التطهير ما بين الوضوء والغسل والتيمم كل حسب ما يناسبه، حيث يقول الله (عز وجل): " مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، وقد جعل النبي (صلى الله عليه وسلم) الطهارة شطر الإيمان فقال: " الطُّهورُ شطْرُ الإيمانِ، والحمدُ للهِ تملأُ الميزانَ، وسُبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ تَملآنِ ما بين السماءِ والأرضِ"، مبينًا أنه لا يحافظ على الطهارة إلا تقي، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): " خمسٌ من جاء بهنَّ مع إيمانٍ دخل الجنَّةَ، من حافظ على الصلواتِ الخمسِ؛ على وُضوئهنَّ وركوعِهنَّ وسجودِهن ومواقيتِهن، وصامَ رمضانَ، وحجَّ البيتَ إنِ استطاع إليه سبيلًا، وأعطى الزَّكاةَ طيِّبةً بها نفسُه، وأدى الأمانةَ، قيل: يا نبيَّ اللهِ وما أداءُ الأمانةِ؟ قال: الغسلُ من الجنابةِ – إنَّ اللهَ لم يأمَنْ ابنَ آدمَ على شيءٍ من دينِه غيرِها"، مضيفًا أن المحافظة على الطهارة سبب في محبة الله للعبد المؤمن حيث يقول الله (سبحانه وتعالى): " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.