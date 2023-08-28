شهادة ضمان جودة.. آخر لمسات الأوقاف فى إصلاح شئون المساجد.. الوزارة تعتمد 3 فئات تميز وتصرف مكافآت لجميع العاملين

مبادرة جديدة أطلقتها وزارة الأوقاف، وتحمل اسم “شهادة ضمان الجودة” وتمنحها الوزارة لأفضل المساجد فى المحافظات من حيث الأداء الدعوى والتصميم المعماري.

يأتى ذلك بعد الطفرة الكبيرة التى حققتها وزارة الأوقاف فى عملية إعادة ترميم وإعمار بيوت الله خلال الأعوام الماضية والتى حققت فيها أرقاما غير مسبوقة فى تطوير المساجد، بلغت حوالى 9600 مسجد بتكلفة تزيد على 10 مليارات جنيه، بالجهود الذاتية تارة، أو من ميزانية الوزارة تارة أخرى.

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الكود المصرى للمساجد

وقبل سنوات من إطلاق هذه المبادرة الجديدة؛ اجتهدت الأوقاف فى تصميم نموذج "الكود المصرى للمساجد" وأقرته فى المديريات نهاية عام 2019 بتكليف من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف جميع المديريات بإنشاء الكود المصرى لتصميم المساجد، وذلك على غرار خطبة الجمعة الموحدة والأذان الموحد، لإحكام السيطرة على تلك المساجد ومنع إنشائها بطريقة عشوائية مثل الزوايا التى تبنى أسفل العمارات، واختيار المجموعة الأكثر تميزا من حيث التصميمات وطرازات التى تناسب البيئات المختلفة فى المدن والقرى بثلاث مساحات الأولى تزيد على ألف متر والثانية 500 متر والثالثة 300 متر، وكان الهدف فى تلك المرحلة ظهور المساجد بشكل معمارى مشرف تحمل الجانب الحضارى المصرى.

وبعد أن قطعت الوزارة شوطا كبيرا فى تطبيق نموذج الكود المصرى فى مسجد الصحابة بشرم الشيخ، ومسجد الدهار الكبير فى البحر الأحمر، وغيره من المساجد فى مختلف المحافظات، قرر بعدها وزير الأوقاف إعادة تشكيل لجنة ضمان جودة الدعوة، لتصبح برئاسة الدكتور عبد الله حسن عبد القوى مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، وتكليف الدكتور محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب مقررًا لها لسرعة تفعيل أعمالها واعتمدت ما يقرب من 40 مسجدا أبرزها مسجد حسن الشربتلى، ومسجد الإمام الحسين وعمرو بن العاص وسيدى شبل، والمجمع الإسلامى بالداخلة.

أعلى معايير الجودة

وأوضح وزير الأوقاف أن الهدف هو الوصول إلى أعلى معايير الجودة فى المساجد مبنى ومعنى، على أن يكون تصنيف المساجد ثلاث مستويات، الأول المساجد الكبرى والجامعة التى تحقق تميزًا بنسبة 90% فأكثر، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ) والثانى، المساجد التى تحقق تميزًا بنسبة 85% إلى 89%، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب)، والثالث المساجد التى تحقق تميزًا بنسبة 75% إلى 84%، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).

مصادر مطلعة بالأوقاف أكدت أن التقييم سيشمل أيضًا الأثر الدعوى لجميع الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأى، وكذلك الجانب الإنشائى والمعمارى للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة بالإضافة إلى تعاون الأوقاف مع إدارة بحوث الدعوة لإجراء عدد من استطلاعات الرأى حول الأداء الدعوى والإدارى بالمديريات والجهات التابعة للوزارة عبر أدوات قياسية علمية وإحصائية دقيقة، وبخاصة فيما يتصل بالأنشطة الدعوية والتثقيفية ومدى تأثيرها فى المجتمع ووسائل تطويرها، مع الاستعانة بالكوادر الجامعية والبحثية والإعلامية المتخصصة فى مجال استطلاع الرأى.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستصرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالمساجد تبدأ من ألف جنيه وحتى 3 آلاف جنيه للمساجد التى تحصل على شهادة الجودة بحسب درجة التميز، مع الاستمرار فى خضوع هذه المساجد لتقيم دورى كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التى وصلت إليه.

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