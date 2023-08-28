سواريز يسجل في فوز جريميو بالدوري البرازيلي

الدوري البرازيلي، قاد النجم الأوروجواياني لويس سواريز فريقه جريميو للفوز على كروزيرو 3-0 في المرحلة الـ21 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وافتتح لويس سواريز، التسجيل لجريميو في الدقيقة 29، ثم أضاف فيليب كاربالو وبيتيلو الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 54، 90.

وارتفع رصيد جريميو بذلك إلى 36 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كروزيرو عند 25 نقطة في المركز ال12.



وعلي صعيد آخر فاز بالميراس على فاسكو دي جاما بهدف وحيد سجله رافاييل فيجا في الدقيقة 65.

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وارتفع رصيد بالميراس إلى 40 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة، خلف المتصدر بوتافوجو، بينما تجمد رصيد فاسكو دي جاما عند 16 نقطة في المركز ال18.

وكشف البرتو جيرا رئيس نادي جريميو البرازيلي عن مفاجأة قوية بشأن مهاجمه لويس سواريز الذي يعاني من إصابة قوية تهدده بالاعتزال.

إصابة لويس سواريز



وقال رئيس جريميو: سواريز تلقى الكثير من الحقن، وتناول الكثير من الأدوية، لقد وصل إلى الحد الأقصى، الآن أين هو هذا الحد حقًا، لا نعرف.

أشار رئيس ‎غريميو من دون منح مزيد من التفاصيل إلى أن سواريز ربما يحتاح إلى تركيب "ركبة صناعية"

وسائل إعلام برازيلية أفادت أن سواريز يعتزم إعلان اعتزاله قريبًا بسبب آلام في ركبته اليمنى والتي تزداد سوءًا، علمًا أنه خضع للعديد من العمليات الجراحية.

سواريز وميسي



كشف لويس سواريز، مهاجم جريميو البرازيلي، في وقت سابق موقفه من الالتحاق بصديقه وزميله السابق ليونيل ميسي، في إنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت تقارير إعلامية أن إنتر ميامي يسعى لضم سواريز، وإعادة إحياء شراكته الهجومية مع ميسي في برشلونة (2014-2020).

وقال سواريز في تصريحات لشبكة "ESPN": "الانتقال إلى إنتر ميامي؟، هذا مستحيل، إنها شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "أنا سعيد هنا في جريميو ولديّ عقد مستمر حتى 2024".