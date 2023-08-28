الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

مدير رياضة الأقصر: تطوير البنية الرياضية التحتية أمل الوطن في تكوين الشخصية المصرية

مدير مديرية الشباب
مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر،فيتو

نظمت إدارة شباب أرمنت بالأقصر احتفالية بمناسبة ثورة 23 يوليو،  بنادي الشبان المسلمين  بمشاركة مراكز الشباب بإدارة شباب أرمنت، تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

 

تضمنت الفاعلية العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية وبدأ الاحتفال بالقرىن الكريم ثم كلمة ترحيب للحضور من الدكتور أحمد ابراهيم مدير إدارة شباب أرمنت وفقرات كورال فنية لأعضاء مركز شباب الرزيقات وفقرات شعر وأناشيد وطنية لمركز شباب أولاد الشيخ.

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وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، في كلمته أن ثورة 32 يوليو تعد من أهم الاحداث في تاريخ مصر الحديث  وحصلت في مصر تطورات اجتماعية واقتصادية مهمة، تلك الثورة التي دونت بمبادئها العظيمة.. وأهدافها السامية صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري تضاف إلى صفحات نضال شعبنا العظيم ودفاعه عن حقه في أن يعيش في وطـن مرفوع الرأس وموفور الكرامة.

 

كما استعرض مدير المديرية بالأقصر انجازات الدولة المصرية في قطاع الشباب والرياضة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية التي تتبناها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدمج وتمكين الشباب المصري، باعتبارهم أمل هذا الوطن ومستقبله، وهو ما توجه فخامته باعتبار عام 2023 عامًا للشباب المصري. والانشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة والتي تساهم في تكوين شخصية المجتمع المصري ثقافيا ورياضيا واجتماعيا

وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد إبراهيم  مدير إدارة شباب أرمنت وبتنظيم فرق الكشافة والجوالة بمراكز شباب أرمنت وفريق عمل إدارة شباب أرمنت.

بحضور العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت واحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة والشيخ محمود ممثل أوقاف أرمنت ونبيل وليم ممثل الاتحاد الإقليمي للجمعيات الاهلية والسادة رؤساء مجلس إدارة مراكز الشباب والعمد والمشايخ بمركز أرمنت ومديري ومشرفي الأنشطة بمراكز الشباب والأندية وشباب وطلائع مراكز الشباب. 

 

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