سقوط عاطل بحوزته كيلو أفيون قبل ترويجها بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على عاطل بدائرة مركز شرطة سوهاج بحوزته كمية كبيرة من جوهر الأفيون وزنت حوالي كيلو جرام.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج تفيد بضبط عاطل ص. ج. س. خ عاطل ويقيم بناحية نجع سعد الله التابع لقرية الشيخ مكرم دائرة مركز شرطة سوهاج بجلب كمية من مخدر الأفيون تمهيدا لترويجها على عملائه وراغبي الكيف.

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عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بوأسفرت عن ضبط المتهم أثناء تواجده داخل مسكنه بحوزته كمية كبيرة من جوهر الأفيون بلغت 1000 جرام تقريبا، وهاتف محمول، وسلاح أبيض عبارة عن مطواه ومبلغ مالي 2300 جنيه.

وبمواجهة المتحري عنه بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.