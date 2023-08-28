الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

استدعاء مجري التحريات بمصرع شاب في ظروف غامضة بعقار تحت الإنشاء ببدر

ايعاف، فيتو
ايعاف، فيتو

أمرت نيابة بدر، باستدعاء مجري التحريات بواقعة  مصرع شاب، إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر بمحافظة القاهرة وذلك لكشف ملابسات الحادث.

                                                                            

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط شخص من الطابق الخامس بمدينة بدر.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين سقوط المتوفى من الطابق الخامس.

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تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

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