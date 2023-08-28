الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

حصول البطل الأوليمبي بالأقصر على الميدالية الفضية ببطولة الجمهورية للمصارعة الحرة

جانب من تكريم الأبطال،
جانب من تكريم الأبطال، فيتو

حصل اللاعب عبد الرحمن حمادة محمد  على الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية تحت ١٥ سنة للمصارعة الحرة والمقامة بمحافظة المنوفية خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣، تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وصلاح رشوان مدير مديريه الشباب والرياضة بالأقصر وتحت اشراف الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة وصلاح عز مدير ادارة الرياضة بالمديرية ومشرف عام المشروع كابتن محمود صابر امين، وعبدالخالق محمد أحمد إداري المشروع وتدريب الكابتن غريب سيد علي مدرب مشروع مرحلة الناشئين.

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ووفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، تستمر تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية والذي يتم تنفيذة بنادي المدينة المنورة بالأقصر لضمان سير المشروع بالشكل العلمي وتحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة. 

ومن جانبه أكد صلاح رشوان ضرورة تنفيذ البرنامج الفني المعد من قبل اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة مشيرا إلى أن مشروع الموهبة الحركية يحظى اهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع المراحل من الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعتبار المشروع نواه الانتقاء المبكر لإعداد بطل أوليمبي في الألعاب الرياضية

وأوضح أنه يتم تنفيذ المشروع تحت اشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة وصلاح عز مدير ادارة الرياضة والأستاذ ممدوح عمر بكري مشرف المشروع وتدريب كابتن شيماء عبدالحاكم وكابتن ايناس.

وفي سياق متصل لدور تمكين الشباب بالأقصر نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر معرض المنتجات اليدوية والحرفية بمركز شباب البعيرات بالقرنة.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ( إدارة تمكين الشباب ) معرض المنتجات  الحرفية واليدوية   ( منتجات حرفية ويدوية وجلود وإكسسوارات واركت زجاج مرسوم  )،  بمركز شباب البعيرات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء

وشارك في المعرض ٤٠ مشاركا وتم عرض منتجاتهم من أعضاء مراكز الشباب والحرفجية من محافظة الأقصر، وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب  وحضور  جيهان عبداللطيف مدير إدارة تمكين الشباب  و أحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة وو ولاء محمود عبدالرحيم من إدارة تمكين الشباب. 

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