الزمالك على صفيح ساخن، أول قرار من البناني بعد توليه قيادة الأبيض، وسر إقالة المدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام

عماد البناني، بدأت وتيرة الأحداث تتصاعد في الزمالك خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة، انتهاء المهلة القانونية لاستقالة مجلس الزمالك السابق بقيادة مرتضي منصور، والإطاحة باللواء حسن موسى المدير التنفيذي ورئيس اللجنة الثلاثية بعد 6 أيام فقط وتكليف الدكتور عماد البناني بالمهمة.

وظهرت في الأفق بوادر أزمة جديدة بشأن الدكتور عماد البناني بعد غضب جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي وتداول عدد من "البوستات" القديمة له، والتعليقات، وصور مع مسئولي من النادي الأهلي، وصور أخرى أثناء وجوده بقناة النادي الأهلي، وهو ما فسره البعض بأنه ينتمي للقلعة الحمراء، ما أغضب جماهير الزمالك بحسب تعليقاتهم بهذه المنشورات.

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ويتسلم الدكتور عماد البناني مهام عمله كمديرا تنفيذيا لنادي الزمالك اليوم الإثنين، بدلا من اللواء حسن موسى بعد تكليف وزارة الشباب والرياضة.

وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تكليف الدكتور عماد البناني بمنصب رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمدير التنفيذي بدلا من اللواء حسن موسى.

أول قرار لعماد البناني بنادي الزمالك

وكشف مصدر مقرب من الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بالزمالك والمدير التنفيذي للنادي، أن أول قرار سيتخذه البناني في منصبه الجديد هو الدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات الزمالك.

وتابع المصدر أن البناني سيحدد صباح اليوم الإثنين موعد الدعوة لعقد جمعية عمومية.

وأشار المصدر إلى أن نادي الزمالك سيتم تسليمه لمجلس منتخب بأسرع مما يتوقع الجميع.

حقيقة اعتذار عماد البناني عن رئاسة اللجنة الثلاثية

ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة سابقا، ورئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع، حقيقة اعتذاره عن عدم تولي مهمة المدير التنفيذي ورئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، بدلا من اللواء حسن موسى.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أصدرت قرارا بتعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك ورئيسا للجنة الثلاثية خلفا للواء حسن موسى، إلا أن القرار لاقى انتقادات من بعض جماهير الزمالك، بداعي انتماء البناني للنادي الأهلي، قبل أن يؤكد البعض أنه في طريقه للاعتذار عن عدم استكمال المهمة في القلعة البيضاء.

البناني مستمر في مهمته كمدير تنفيذي

وأكد الدكتور عماد البناني في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه مستمر في مهمته كمدير تنفيذي لنادي الزمالك ورئيسا للجنة الثلاثية، ولا صحة تماما لما تردد حول اعتذاره عن عدم استكمال المهمة، مؤكدا أن الزمالك ناد عريق والجميع يسعى للحفاظ على استقراره وإعادته لمكانته في أسرع وقت.

وأضاف البناني ردا على أنباء غضب جماهير الزمالك: “أنا لا أهلاوي ولا زملكاوي، جئت لمهمة محددة ولن أتراجع عنها، وهدفنا الوحيد هو الدعوة لجمعية عمومية وإجراء انتخابات الزمالك في أسرع وقت ممكن، وتسليم النادي لمجلس منتخب”.

وشدد عماد البناني على أنه لم يتخذ أي قرارات بشأن النادي كما تحدث البعض، وكلما حدث عقب صدور القرار هو جلسة تسليم وتسلم مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وغدا سيبدأ العمل الرسمي داخل النادي والدعوة لجمعية عمومية".

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي، بأنباء اعتذار الدكتور عماد البناني عن منصبه بعد الهجوم الجماهيري.

كما أكدت الإعلامية هناء حمزة، أن عماد البناني سيقدم اعتذاره عن عدم قبول عمله داخل نادي الزمالك بسبب غضب الجمهور خلال ساعات.

7 معلومات عن عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمدير التنفيذي

عماد البناني كان رئيسا سابقا للمجلس القومي للرياضة بدرجة وزير الرياضة سابقا.

له العديد من الإنجازات في وزارة الشباب والرياضة خاصة في أحداث بورسعيد.

قرر عماد البناني سفر المصارع كرم جابر على مسئوليته الشخصية رغم الأزمات التي كان يمر بها اللاعب، قبل أن يعود بميدالية أولمبية.

عمل في وزارة الشباب والرياضة لمدة 35 عاما وتدرج في كافة المناصب الوظيفية حتى وصل إلى رئيس المجلس القومي للرياضة.

تواجد في رئاسة الاتحاد المصري لاتحاد الرياضة للجميع.

كان عماد البناني رئيسا للاتحاد العربي لاتحاد الرياضة للجميع.



أول تصريح من عماد البناني

وتحدث الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية والمدير التنفيذي لنادي الزمالك عن قرار تعيينه خلفا للواء حسن موسى.

وقال الدكتور عماد البناني في تصريحات خاصة لـ فيتو: تعييني مديرا تنفيذا لنادي الزمالك هو تكليف من وزارة الشباب والرياضة وأتمنى أكون عند حسن ظن جماهير الزمالك والأعضاء.

وأضاف:" الزمالك نادي عظيم وعريق وسأحاول جاهدا حل الأزمات التي يمر بها حتى أن أسلم النادي للمجلس القادم.

وأشار إلى أنه يتمنى دعم الجماهير والأعضاء ورموز النادي في تلك الفترة حتى موعد الانتخابات المقبلة التي ستقام قريبا.

تعليق من أحمد سليمان على تعيين عماد البناني

علق اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمدير التنفيذي، وتوجيه الشكر للواء حسن موسى.

أبناء الزمالك الأجدر بقيادته

وكتب أحمد سليمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الآتي: "نادي الزمالك بتاريخه وعراقته وشعبيته العظيمة يمتلك من أبنائه المخلصين (المنتمين له قلبًا وقالبًا) من يمتلكون خبرات إدارية وفنية عظيمة في كافة المجالات، وهم الأجدر بقيادته في التوقيت الحالي الصعب جدًا والذي يحتاج تكاتف كل أبناء النادي خلف لجنة يقودها كادر زملكاوي محترم، ولديه انتماء للنادي ليس ما تم إفساده.. مع تقديرنا للجميع الزمالك لأبنائه وهينهض بأبنائه وبجمهوره العظيم".

وأتم حديثه:"الزمالك لجمهوره وبجمهوره وأبنائه سيعود أقوى".

سر الإطاحة بالمدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام

قررت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تكليف عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك بدلا من اللواء حسن موسى.

سر تعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة سر تعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، بدلا من اللواء حسن موسى، رغم أن الأخير لم يمر على تعيينه سوى 6 أيام فقط، مؤكدا أن الأيام الأولى أثبتت أن النادي بحاجة إلى شخص صاحب خبرات كبيرة، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد دعوة للانتخابات وتنقية كشوف العضويات وفتح باب الطعون على المرشحين وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تسبب أزمات.

وأضاف المصدر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لم يجد أفضل من الدكتور عماد البناني كونه قضى عمره في وزارة الشباب والرياضة ويعلم اللوائح والقوانين، بالإضافة إلى أنه كان رئيسا سابقا للمجلس القومي للرياضة بدرجة وزير الرياضة سابق وهو ما يمنحه أفضلية في التعامل مع أي أزمات.

وتابع المصدر: “الأيام الأولى للجنة الثلاثية في نادي الزمالك شهدت أزمات مع الموظفين وقرارات قوية رغم أن اللجنة هدفها تسيير الأعمال، وهو ما كان سببا في تغيير المدير التنفيذي، خاصة أن الفترة المقبلة تتطلب الهدوء لتخطي المرحلة الصعبة”.

وزارة الشباب والرياضة تعلن انتهاء مهلة استقالة مجلس الزمالك

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أعلنت رسميا انتهاء المهلة القانونية المقررة لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادي الزمالك، لتصبح الاستقالة نهائية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي: “في ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شئون نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قرارًا يتضمن تكليف الدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق للعمل مديرًا تنفيذيًا لنادى الزمالك ورئيسًا للجنة المشكلة لإدارة شئون النادي وذلك نظرًا للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى علي وفق احكام قانون الرياضة 71 لسنة 1971 مع توجيه الشكر اللواء / حسن موسي”.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون نادي الزمالك تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادي وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بندًا لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك.