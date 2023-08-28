الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

الفتوى والتشريع تقضي باستمرار تأجير الأراضي لنادي شبين الكوم

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم قبول طلب الرأي بشأن إعادة عرض الموضوع الخاص بمدى جواز استرداد قطعة الأرض المؤجرة للنادي الاجتماعي للعاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج المقام عليها نادٍ للعاملين بالشركة وآلية تقييم المنشآت والتحسينات التي قام بها النادى على هذه المساحة حال عدم استمرار التعاقد مع محافظة المنوفية.

 

مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة

وفي سياق متصل، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول الطلب بشأن الخلاف فى الرأي القانوني بين جامعة طنطا ووزارة المالية بخصوص مدى خضوع الأنشطة التى يمارسها مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة التابع للجامعة لضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 لوروده من غير ذي صفة.

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يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى إلزام محافظة الشرقية بتقديم كافة المستندات التي تمكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من شهر وتسجيل عدد من الوحدات الإدارية والمحال التجارية، وإذا تم ذلك تلتزم الهيئة بالإسراع في اتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري وسداد نسبة (5%) من قيمة البيع والبالغ مقدارها (60762,50) جنيهًا إلى محافظة الشرقية.

عقد مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وذكرت الفتوى أن محافظ الشرقية أبرمت عقدا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتأجير عدد من الوحدات، إلا أنه امتنع عن تقديم المستندات التي تمكن الهيئة من التسجيل لدى الشهر العقاري.

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى عدم جواز خفض المصروفات الدراسية المقررة بمرحلة الدراسات العليا للطلاب المستمر قيدهم حتى فى حالة عدم الاستفادة.

اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون تنظيم الجامعات

وذكرت الجمعية العمومية أنه بعد استطلاع الرأي القانوني تبين أن اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون تنظيم الجامعات يلزم من يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه بسداد المصروفات المقدرة، ومن غير المصريين دفعها بالدولار.

وتابعت الفتوى أن استحقاق دفع الرسوم منذ التقديم لطالبي الخدمة التعليمية، ولا يجوز استرداد تلك المبالغ حتى وإن انقطع الباحث لأي ظرف من الظروف.

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