الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من معسكر منتخب مصر

وليد العطار المدير
وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، فيتو

رد اتحاد الكرة المصري على خطاب النادي الأهلي الذي طلب فيه إعفاء لاعبيه الدوليين من المشاركة في معسكر منتخب مصر الوطني، المقرر انطلاقه يوم 4 سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس، ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

خطاب الأهلي لاتحاد الكرة

وكان النادي الأهلي قد أرسل أمس خطابا رسميا لـاتحاد الكرة، يطلب من خلاله إعفاء لاعبيه الدوليين من المشاركة في معسكر منتخب مصر الأول، نظرا لارتباط الأهلي بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل بمدينة الطائف السعودية، فيما يخوض منتخب مصر مباراة تحصيل حاصل أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا بالإضافة إلى مباراة ودية أمام تونس يوم 12 سبتمبر.

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اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي 

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، في تصريحات تليفزيونية الأحد، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر هو مَن سيحسم مصير لاعبي الأهلي، قائلًا:"هذه المسألة فنية بحتة".

وأضاف العطار في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1": “بالنسبة بما يتعلق بلاعبي الأهلي وإعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب هذه القصة (فنية بحتة)، وننتظر رد روي فيتوريا، ولكن أيضًا الأهلي يمثل مصر”، وسيلعب المنتخب المصري لقاء منتخب إثيوبيا في الثامن سبتمبر المقبل بتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، ثم مواجهة منتخب تونس وديًا في 12 من نفس الشهر.
 

الأهلي يستفسر على كأس السوبر المحلي

وأشار وليد العطار إلى أن النادي الأهلي إستفسر عن بطولة كأس السوبر المحلي للأندية الأبطال، قائلا: "النادي الأهلي طلب توضيحًا حول بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال وأوضحنا في خطاب شكل البطولة".

وأكمل: أبلغنا الأهلي أن بطولة السوبر المحلي للأندية الأبطال ستقام للمرة الأولى بمشاركة أربعة أندية، وهي: (بطل الدوري - بطل كأس مصر - بطل كأس الرابطة - وصيف الدوري أو الكأس).

 

مواعيد بطولة الدوري الأفريقي

وأوضح العطار: "بالنسبة لبطولة الدوري الأفريقي لم يتحدد موعده من جانب (كاف)، ولذلك لم نتمكن في اتحاد الكرة حتى الآن من تحديد أجندتنا المحلية، وننتظر مواعيد الاتحاد الأفريقي لكي نحدد مواعيد الدوري الممتاز والسوبر المصري وما تبقى من مباريات كأس مصر في نسخة الموسم الماضي".

 

اتحاد الكرة يخطر الأهلي بمواعيد دوري الجمهورية

من جهة أخرى، أرسل اتحاد الكرة المصري خطابات إلى الفروع التابعة له، قرارا بمد فترة القيد للقائمة الإضافية للمراحل السنية والبراعم إلى يوم ٧ سبتمبر المقبل، بعد أن كان مقررا انتهاؤها في الأول من الشهر نفسه.

أرسلت إدارة المسابقات بـاتحاد الكرة خطابا رسميا للنادي الأهلي، تخطره خلاله بمواعيد مباريات بطولات الجمهورية لفرق الناشئين للموسم الجديد 2023 - 2024، والتي يشارك فيها الأهلي بفرق مواليد 2003 و2005 و2007 و2008 و2009.


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