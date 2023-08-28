يمن الحماقي تكشف حقيقة تلقي طلبات من رجال أعمال صينيين للاستثمار باليوان

تلقت هيئة الاستثمار طلبات مقدمة من جانب العديد من رجال الأعمال الصينيين لضخ استثمارات صينية باليوان الصيني بدلا من الدولار، مما أثار العديد من التساؤلات حول مدى استفادتنا من هذه الخطوة، وتأثيرها على السوق المصري خلال الفترة القادمة، وهل يسهم هذا الإجراء حال تطبيقه في التخلص من هيمنة الدولار وسيطرته؟.

وأوضحت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه يجب أن يكون هناك دراسة دقيقة وجدوى اقتصادية أولا بشأن الاستثمار باليوان الصيني، فالاستثمار الأجنبي المباشر يكون في الأساس بالدولار، لذلك يجب دراسة استبدال الاستثمار مع الجانب الصيني باليوان لتحقيق المكاسب المستهدفة للطرفين.

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يمن الحماقي، فيتو

توفير طاقات إنتاجية لتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات

وأضافت خلال تصريح خاص لـ “فيتو”، أن الميزان التجاري لمصر مع الجانب الصيني بلغ حوالي 14 مليار دولار، بواقع 2% فقط صادرات و12% واردات، مما يدل على عدم التوازن بين الصادرات والواردات، حيث إنه في حال وجود اتفاقية مبادلة عملات، فإنه يتم شراء مواد خام باليوان الصيني؛ مما يعمل على توفير ووجود طاقات إنتاجية.

إيجابيات اتفاقية تبادل العملات

وأشارت إلى أنه يجب الاتفاق بين البنكين المركزيين المصري والصيني ووضع الضوابط الخاصة بهذه الاتفاقية، لعدم حدوث فجوة بين اليوان والجنيه المصري وارتفاع الطلب على اليوان مقارنة بالجنيه المصري، لافتة إلى أن ضخ المستثمر الصيني استثماراته باليوان يسهم في زيادة عرض اليوان، الأمر الذي يساهم في تحقيق التوزان بين العملات، فاتفاقية تبادل العملات لها جوانب إيجابية ومصلحة مشتركة للجانبين.

تشجيع الصناعات المحلية ودفع عجلة الإنتاج

ونوهت إلى أنه يجب العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة وتسخير كافة الإمكانات لدفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات لإنتاج العديد من السلع والمنتجات والقدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، والدخول في سلاسل الإنتاج العالمية لتقليل وطأة وهيمنة الدولار، والعمل على استغلال الطاقة البشرية في ظل متابعة مستمرة ودورية من جانب الدولة، مع وجود تدريب مستمر للعمالة لمواكبة التطورات التي نشهدها خلال الفترة الحالية.

الحكومة تتعامل مع جميع الجنسيات وتهيئ لهم مناخ الاستثمار

وكان حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أوضح أن الحكومة قد تلقت طلبات من جانب العديد من المستثمريين الصينيين لضخ استثماراتهم باليوان الصيني، في ظل مساعي منهم للهروب من الدولار وسيطرته، لافتا إلى أن الحكومة تتعامل مع جميع الجنسيات وتعمل على تسريع إجراءات تأسيس شركاتهم، لتهيئة مناخ الاستثمار الأجنبي فى مصر بجانب المحلي، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون فى مصر يمنع دخول أو خروج المستثمر أو أرباحه في أي وقت.