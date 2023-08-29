أزمة السجائر، رحلة البحث عن الدخان في إمبراطورية باب البحر

كشفت الأيام الماضية عن جهود الحكومة لحل أزمة السجائر، وذلك بعد عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا عاجلا للأجهزة المعنية في مدينة العلمين الجديدة، في منتصف الشهر الجاري.



وشهد الاجتماع متابعة مجلس الوزراء لنشاط شركة الشرقية للدخان التي تستحوذ على 75% من منتجات الدخان في السوق المصري، ومحاولتها تحقيق التوازن في السوق المحلي، وكذا توفير المواد الخام لتوفير السجائر بسعرها المناسب للمواطنين.



وعلى الرغم من ذلك، ما زالت أزمة السجائر قائمة، مما يشير إلى وجود تلاعب في السوق من قبل عدد من التجار، الذين يسعون لتحقيق الملايين على حساب المواطن البسيط.





ومن الأمور المحيرة في أزمة الدخان أن هناك تبادل للاتهامات بين كبار الموزعين وصغار التجار، إذ يتهم كل فريق منهما، الفريق الآخر بأنه السبب في الأزمة، وذلك برفع ثمن السجائر إلى أكثر من ضعف الثمن الرسمي، بينما رأى البعض أن الأزمة في المواطنين لأنهم رضوا الشراء بالغالي.

وفي محاولة لتقصي الحقيقة أجرت فيتو جولة ميدانية في أكبر سوق للسجائر بالقاهرة، وهو سوق باب البحر، حيث يتواجد كبار الموزعين وبجوارهم تجار القطاعي، وكأنها إمبراطورية الدخان.

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أسعار رسمية في السوق

بالقرب من ميدان رمسيس الشهير بوسط القاهرة يوجد شارع باب البحر الذي يبدأ من ميدان باب الشعرية وينتهي إلى شارع كلوت بك بأول الفجالة يتواجد كبار تجار السجائر"الموزعين"، وتحديدا في حارة الدخاخني.

ورغم حرارة الجو، ينتشر رجال الأمن والتموين في الشارع الصغير الذي صار محور اهتمام المصريين عقب بدء أزمة السجائر منذ أشهر قليلة، في محاولة لمراقبة البيع والشراء في إطار ضبط الأسواق.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتزاحم عدد كبير التجار على منافذ البيع لاستلام حصصهم من السجائر.

غالب التجار رفضوا التسجيل مع كاميرا فيتو، واكتفوا بترديد جملة، يبدو وكأنهم اتفقوا عليها، "مش عايزين مشاكل" ولكنهم أكدوا أن الأزمة سببها صغار التجار.

"السجاير في عمرها ما غليت هنا البياعين الصغار هما اللي غلوها والناس هي السبب" جملة قالها أحد الباعة بنبرة غاضبة بعض الشيء، مضيفًا "الأسعار كل يوم في النازل بس بتوع الأكشاك والمحلات هما اللي بيغلوها على الناس، بياخدوا الكيلوباترا من هنا بـ25 جنيه ويبعوها بـ55، والناس بتشتري يبقى يستحقوا اللي يحصلهم".

وقال أحد التجار "البياعين أهم بيشتروا، والحكومة واقفة علينا البياع ياخدها مننا الكليوباترا بـ25 الكيلوباترا و40 جنيه سجاير "إل إم " ويبيعوها بـ55 و75، إحنا هنجيب مصحف ونقول للبياع أحلف بتبيعها بكام"

وتابع التاجر قائلا "ياريت الإعلام يخف علينا شوية، إحنا ملناش ذنب البياعين الصغيرين هما السبب والمفروض تكون الرقابة عليهم هما".

علم الاقتصاد يكشف سبب أزمة السجائر



وحول أثر أزمة السجائر قال أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة بني سويف، شوقي بدوي: "إن عقلية المواطن المصري تحديدًا هي المسبب وراء تلك الأزمة وأزمات أخرى، شارحا "في كل دول العالم عندما يقل الطلب على العرض ينخفض سعره وبتكدسه ينخفض سعره أكثر، إلا أن في مصر يجري التعامل بمبدأ التشبث بالمخزون من قبل التجار ورفض بيعه إلا بما يحقق الربح السريع والقفزة سريعة الارتقاء".



وأضاف بدوي في تصريح لـ فيتو "لذلك الحلول الاقتصادية والتنظيرات الأكاديمية لا تصلح مع البائع والتاجر المصري لأنهم يفتقدان لسياسة السوق ومجاراته حسب المتاح والمسموح وتشبثهما بعدم الخسارة هو ما يدفع الأزمة وأزمات أخرى نحو التعاظم ومن ثمَ الاستمرارية"

وعن كيفية تفادي الأزمة أو عن حلول قد تُطرح لها قال: "أزمة السجائر في مصر عميقة وممتدة، لأن الشركة الشرقية للدخان كانت تحتاط بمخزون من المواد الخام اللازمة لصناعة الأدخنة يكفي لأربع سنوات، وذلك حينما كانت الشركة مملوكة للقطاع العام بالكامل، لكن بتحويل الشركة من القطاع العام إلى شركة مساهمة أصبحت تورد ما لديها من ضرائب وجمارك للدولة بقيمة سنوية حوالي 80 مليار جنيه مقابل أن توفر لها الدولة الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام"

وختم بدوي كلامه قائلا " قد تبدو الحلول معقدة كما هي الأزمة، ولكن لا مفر من أن تبيع الشركة بعض من أسهما لرجال أعمال وطنيون أو أجانب لتخفيف القيمة الضريبية المفروضة عليها مما يتيح قدرتها علي تحريك السوق كما هو السالف وضخ الكمية المطلوبة لتغذية الشارع "

أسعار السجائر عند التجار

وإليكم أسعار السجائر اليوم كما رصدتها "فيتو" بسوق الجملة.

سعر عبوة بوكس 10 بـ 15 جنيها

سعر عبوة كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها

سعر عبوة كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.

سعر عبوة ميريت Merit بأنواعها 64 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو Marlboro بأنواعها 59 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بأنواعها 49 جنيها.

سعر عبوة ال أند ام L&M بأنواعها 42 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Selections بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Dimensions بأنواعها 50 جنيها للعبوة.