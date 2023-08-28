موسى مصطفى موسى: لن أترشح للانتخابات الرئاسية في ظل قوة السيسي (فيديو)

انتخابات الرئاسة، قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد: لن أترشح للانتخابات الرئاسية في ظل هذه القوة التي يتمتع بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إنجازات السيسي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": نستند في دعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي للإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، ولا يمكن لأحد أن ينكر من حدث من مشروعات لذلك من مصلحتنا ومصلحة الوطن ترشيحه لفترة رئاسية جديدة.

قوة السيسي

وتابع: نحن بحاجة إلى رئيس يستطيع قيادة الدولة الفترة المقبلة والرئيس السيسي منوط به أداء هذا الدور من باب مصلحة المواطن ومصر.

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دعم ترشح السيسي

وأكمل موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد: نحن متضامنون مع الرئيس السيسي والمرحلة المقبلة تتطلب استمراره لاستكمال الإنجازات التي حققها، وحزب الغد يبحث عن الاستقرار والهدوء ودعم الاقتصاد.



حل الأزمة الاقتصادية

وتابع: الأزمة الإقتصادية لن تحل إلا في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو رجل الفترة المقبلة، ولن أترشح للانتخابات في ظل قوة السيسي.



حملات إعلامية لدعم السيسي

ولفت رئيس حزب الغد: سننظم في كافة المحافظات مؤتمرات كاملة لدعم ومساندة عبد الفتاح السيسي، وسيكون هناك حملة إعلامية لترشيحه في انتخابات الرئيس لمواجهة المغرضين.



وأعلن حزب الحركة الوطنية المصرية تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة وذلك يأتي استكمالًا لموقف الحزب الرسمي والذي سبق وأعلنه مبكرًا خلال مؤتمر جماهيري انعقد خصيصًا لدعم الرئيس بمحافظة المنيا يوم الإثنين الموافق 10 من شهر يوليو الماضي وذلك تحت عنوان " الحركة الوطنية يعقد أول مؤتمر جماهيري بالصعيد لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة".

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وشارك في المؤتمر وفد رفيع من الحزب برئاسة رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد علي وضم الوفد الأمين العام وأمين التنظيم والأمناء المساعدين ونواب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا وأكد رئيس الحزب آنذاك خلال المؤتمر الجماهيري أن الحزب يقف بقوة خلف القيادة السياسية رافضا أي محاولات لشق الصف الوطني، وهذا الموقف مثبت ومسجل علي الصفحة الرسمية للحزب بذات التاريخ كما تم نشره في العديد من المواقع والوكالات الإخبارية.

الانتخابات الرئاسية، واستكمالًا لموقف الحزب الرسمي من الانتخابات الرئاسية المقبلة فإن الحزب يؤكد علي أن طبيعة الأوضاع الدولية والمحلية وما تشهده المنطقة والمسرح العالمي يحتاج إلى ضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إنجازات الرئيس السيسي

ويضيف الحزب أن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبرى وما نراه من قدرة علي مواجهة التحديات والأزمات العالمية وحجز مكانة متميزة للدولة المصرية علي الصعيد الدولي يجعل من استمرار الرئيس السيسي لمرحلة رئاسية جديدة مطلب ملح تقتضيه الضرورة وتقتضيه أيضًا المصلحة العامة للدولة المصرية بما يمكنه من استكمال ما بدأه من مشروعات وبرامج تنموية وإصلاحية تبني وترسي قواعد الجمهورية الجديدة.

وأشاد الحزب بحجم المبادرات الإنسانية ومشروع حياة كريمة التي نفذت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات مباشرة منه وما نجم عنه من تغييرات جذرية في حياة المواطن في الريف المصري وانعكس أيضًا بشكل إيجابي على مستوى معيشة الأسر الريفية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.

إضافة إلي المبادرات الصحية وحملة الـ 100 مليون صحة والقضاء علي فيروس سي والمبادرات المتعلقة بصحة المرأة والطفل والأسرة وغيرها من التحركات والحملات القومية والقوافل الطبية التي قضت علي الأمراض المزمنة وعكست حجم الوعي والاهتمام من جانب النظام الحاكم بصحة الإنسان وتوفير سبل الرعاية الطبية والسليمة له.

ويؤكد حزب الحركة الوطنية المصرية علي أن دعم وتأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في مرحلة مفصلية من عمر الدولة المصرية مرحلة لا تحتمل الحياد أو الرمادية خاصة أننا أمام مسيرة بناء وتنمية وتعمير وتغيير جذري وشامل في كل شئون الدولة مسيرة لابد وأن تكتمل خاصة وأن مصر قطعت شوطًا كبيرة في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.

الأمر الذي يقتضي معه ضرورة دعم ترشح الرئيس السيسي للحفاظ علي كل هذه المكاسب بل والبناء عليها لضمان تماسك المجتمع وتلاحم الجبهة الداخلية وتثبيت أركان الاستقرار في الدولة المصرية لتستمر برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي في عهده بما يحقق نهضة تنموية شاملة وبما يضع الدولة المصرية في المكانة التي تستحقها.