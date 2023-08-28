محمد فاروق: الخطيب يجتمع مع عبد الحفيظ لبحث عودته للأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتمع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في فندق في التجمع الخامس بعد أزمة رحيله عن منصبه وتعيين خالد بيبو بدلًا منه.

الخطيب يجتمع مع عبد الحفيظ

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على الاجتماع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عقب حفل لتوزيع جوائز الأفضل بالشرق الأوسط والذي حضره الطرفان".

وتابع: "الخطيب حرص على احتواء غضب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي بسبب الطريقة التي رحل بها عن الأهلي والتطرق حول الأسباب التي دفعت النادي لإعلان هذا القرار ومناقشة إمكانية عودته للعمل في شركة الكرة أو لجنة التخطيط في الفترة المقبلة ".

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وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى النمسا الإثنين استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي معسكر النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض مباراتين وديتين يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر استعدادا للموسم الجديد.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت فيتو أن قائمة الأهلي الإفريقية ستأتي على النحو التالي..

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية