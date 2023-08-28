الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم 2022-2023.

 

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

 

8 بطولات حققها الأهلى بكأس السوبر الأفريقي

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي في 8 مرات قبل ذلك، وهي كالتالي:

Advertisements

1- الأهلي 4-1 كايزر تشيفز الجنوب أفريقي: كأس السوبر الأفريقي عام 2002.

2- الأهلي 2/4 الجيش الملكي المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2006 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

3- الأهلي 7-6 النجم الساحلي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2007 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

4- الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2009.

5- الأهلي 2-1 ليوبار الكونغولي: كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

6- الأهلي 3-2 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

7- الأهلي 2-0 نهضة بركان المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2020.

8- الأهلي 6-5 الرجاء المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2021 فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

الخسارة الأولى للأهلي في السوبر الأفريقي

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى أمام غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون رد في نهائي عام 1994 بالمباراة  التي أقيمت في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

 

الخسارة الثانية للأهلي في السوبر الأفريقي

وخسر الأهلي مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى المباراة التي بالجزائر.

 

وكان الأهلي قد خاض مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2015 بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014 بينما خاض وفاق سطيف مباراة السوبر الأفريقي في ذلك العام بعد حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2014

 

14 هدفًا للأهلي في السوبر الأفريقي

وأحرز 13 لاعبًا من الأهلى 14 هدفًا على مدار مشاركات القلعه الحمراء في بطولة كأس السوبر الأفريقي التي بلغت عشرة مرات.

 

هدافو الأهلي بالسوبر الأفريقي

1- أحرز خالد بيبو هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي في بطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

2- سجل حسام غالى هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي ببطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

3- أحرز سيد عبد الحفيظ هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي ببطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

4- سجل عصام الحضري هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي ببطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

5- أحرز أمادو فلافيو هدفين في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2009.

6- سجل محمد بركات هدفا في شباك فريق ليوبار الكونغولي في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

7- أحرز رامى ربيعة هدفا في شباك فريق ليوبار الكونغولي في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

8- سجل عمرو جمال هدفين في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

9- أحرز محمد ناجى جدو هدفا في شباك فريق الصفاقسي التونسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

10- سجل عماد متعب هدفا في شباك فريق وفاق سطيف الجزائري في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2015.

11- أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2020.

12- سجل صلاح محسن هدفا في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2020.


13- أحرز طاهر محمد طاهر هدفا في شباك فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2021

 

 

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من معسكر منتخب مصر

عامر حسين: حل أزمة لاعبي الأهلي ستكون بالاتفاق بين كولر وفيتوريا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة السوبر الأفريقي اخبار الأهلي الأهلي اخبار الرياضة

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من معسكر منتخب مصر

عامر حسين: حل أزمة لاعبي الأهلي ستكون بالاتفاق بين كولر وفيتوريا

أخبار الأهلى، موعد الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد وإعارة قندوسى إلى سيراميكا

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل فريق الأهلي إلى النمسا

الأكثر قراءة

أنباء عن هروب وزيرة الخارجية الليبية إلى تركيا

السياحة تعلن شرطا جديدا لتحصيل رسوم برامج العمرة

الزمالك على صفيح ساخن، أول قرار من البناني بعد توليه قيادة الأبيض، وسر إقالة المدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام

في ذكرى رحيله.. محمد نجيب الرئيس المظلوم.. شارك في حرب فلسطين.. قاد الضباط الأحرار في ثورة يوليو.. وهذا سر وضعه تحت الإقامة الجبرية

كان رايح يصلي الفجر، وفاة معاذ ضحية حادث تصادم بنها

حريق يلتهم كنترول الثانوية الأزهرية وإجابات أوراق معهد بنين أولاد يحيى بسوهاج

سر عقد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة في الإسكندرية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

القمر الأزرق، العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة هذا الأسبوع

الرياح تعرقل حلم اليابان بالصعود للقمر

مهرجان بدأ بالصدفة جمع الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر (صور)

عاصفة ثلجية تضرب ولاية بافاريا وتسبب أضرارا جسيمة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم بالبنك المركزي

استقرار سعر اليورو في البنك المركزي صباح اليوم

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

"الطب" تصل إلى 200 ألف جنيه.. مصاريف جامعة بدر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يتمكن المأمومون من قراءتها؟.. الإفتاء تجيب

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الخير والرزق والبركة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية