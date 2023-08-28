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رياضة

زيزو: الزمالك قدم عاما للنسيان، وانتظروني الموسم القادم

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

تحدث أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي بالدوري المصري بحفل جوائز الأفضل بالشرق الأوسط.

زيزو يتحدث عن أدائه مع الزمالك

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس": "سعيد بأنني متواجد هنا مع لاعبين كبار من الماضي ولاعبين كبار في الحاضر، ومثلما شاركت في حفل جوائز الموسم الحالي، إن شاء الله سأكون متواجدًا هنا أيضًا في الموسم القادم".

وأضاف زيزو: "قدمنا موسمًا للنسيان، لكن نطمح في تحقيق شيء جيد الموسم القادم، إن شاء الله الأمور تتحسن بدعم من الجماهير".

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واختتم لاعب الزمالك تصريحاته: "أهم شيء أن تحافظ على نفسك خارج الملعب، وتجتهد أقصى ما عندك لتحقق أفضل ما لديك، وأولًا وأخيرًا هذا توفيق من عند الله".

ومن ناحية أخرى، تواجد بمقر نادي الزمالك اللاعب أحمد سيد زيزو نجم فريق الأول لكرة القدم، حيث لم يستمر طويلا.

وأكد شهود عيان أن اللاعب أحمد سيد زيزو لم يذهب إلى مقر إدارة النادي، ولكن ذهب إلى مقر الشهر العقاري الموجود بالنادي وخرج بعدها مباشرة دون أن يجتمع مع أي مسئول بالنادي.

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