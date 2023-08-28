أيمن يونس: عملية الإصلاح في الزمالك صعبة وقاسية

أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفرصة مواتية حاليا لإصلاح الأمور داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن التكاتف بين الجميع مطلوب في المرحلة الحالية من أجل إعادة النادي للطريق الصحيح، مبديا حزنه على الأزمات الأخيرة التي تحيط بالنادي.

أيمن يونس يتحدث عن أزمة الزمالك

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "عملية الإصلاح قاسية وصعبة، رغم وجود دعم كبير من مسئولي الدولة وجماهير نادي الزمالك، لكن الأزمة دائمًا في بعض النفوس من متسلقي الكراسي والباحثين عن الشهرة، لكن نادي الزمالك يحتاج لأشخاص من أصحاب الخبرات للعمل من أجل مصلحة النادي".

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وأضاف: "الزمالك يحتاج لأشخاص لديهم تحدٍ من أجل النجاح، وأي شخص سيدخل انتخابات النادي عليه أن يعلم حجم الأزمات في النادي، الفترة المقبلة تحتاج لأشخاص لديهم مواصفات معينة، أتمنى أن تختار الجمعية العمومية أشخاص قادرين على تمثيل النادي بعناية شديدة".

اللجنة الثلاثية تحتاج للدعم

وواصل: "اللجنة الثلاثية حاليا تحتاج للدعم في المرحلة المقبلة، وعماد البناني لديه خبرات إدارية وأشهد له بالكفاءة، وعلى الجميع مواجهة مشكلات النادي، هناك أمور بدأنا نسمع عنها ولا نصدق ما يحدث".

وزاد: "فريق يد الزمالك قدم مستوى جيد وهو يواجه الكويت الكويتي، واللاعبين قدموا ما عليهم وهم يعانون من عدة أزمات، والزمالك لديه كوادر قادرة على العمل، ونحتاج للعمل بالإخلاص وأن يبعدوا عن أطماعهم الانتخابية في الوقت الراهن".

وأتم: "الزمالك يحتاج نوعية معينة في المرحلة المقبلة، ستكون أصعب عملية انتقائية للجمعية العمومية، ولدينا آمال كبيرة في إصلاح الأمور".

وفي السطور التالية نعرض 7 معلومات عن عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمدير التنفيذي.

الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك

عماد البناني كان رئيسا سابقا للمجلس القومي للرياضة بدرجة وزير الرياضة سابقا.

له العديد من الإنجازات في وزارة الشباب والرياضة خاصة في أحداث بورسعيد.

قرر عماد البناني سفر المصارع كرم جابر على مسئوليته الشخصية رغم الأزمات التي كان يمر بها اللاعب، قبل أن يعود بميدالية أولمبية.

عمل في وزارة الشباب والرياضة لمدة 35 عاما وتدرج في كافة المناصب الوظيفية حتى وصل إلى رئيس المجلس القومي للرياضة.

تواجد في رئاسة الاتحاد المصري لاتحاد الرياضة للجميع.

كان عماد البناني رئيسا للاتحاد العربي لاتحاد الرياضة للجميع.

أول تصريح من عماد البناني

وتحدث الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية والمدير التنفيذي لنادي الزمالك عن قرار تعيينه خلفا للواء حسن موسى.

وقال الدكتور عماد البناني في تصريحات خاصة لـ فيتو: تعييني مديرا تنفيذا لنادي الزمالك هو تكليف من وزارة الشباب والرياضة وأتمنى أكون عند حسن ظن جماهير الزمالك والأعضاء.

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حل الأزمات التي يمر بها الزمالك

وأضاف: "الزمالك نادي عظيم وعريق وسأحاول جاهدا حل الأزمات التي يمر بها حتى أن أسلم النادي للمجلس القادم.

وأشار إلى أنه يتمنى دعم الجماهير والأعضاء ورموز النادي في تلك الفترة حتى موعد الانتخابات المقبلة التي ستقام قريبا.

وقال المصدر إن عماد البناني سيبدأ تسلم مهام عمله صباح يوم غد في نادي الزمالك بدلا من اللواء حسن موسى.

وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تكليف عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك بدلا من اللواء حسن موسى.

وجاء نص القرار الذي صدر اليوم بتوقيع من الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة على النحو التالي:

ومن ناحية أخرى، تواجد اليوم بمقر نادي الزمالك اللاعب أحمد سيد زيزو نجم فريق الأول لكرة القدم، حيث لم يستمر طويلا.

وأكد شهود عيان أن اللاعب أحمد سيد زيزو لم يذهب إلى مقر إدارة النادي ولكن ذهب إلى مقر الشهر العقاري الموجود بالنادي وخرج بعدها مباشرة دون أن يجتمع مع أي مسئول بالنادي.