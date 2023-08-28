فاروق الباز يكشف عن قمر تعيش عليه الكائنات الفضائية (فيديو)

ظهور الكائنات الفضائية، كشف الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، وأحد علماء وكالة ناسا الفضائية، حقيقة وجود كائنات فضائية في الكون.

حقيقة وجود كائنات فضائية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": "حتى الآن لا يوجد إثبات رسمي لوجود كائنات فضائية في الكون".

كوكب الكائنات الفضائية

وأوضح: وجود حياة لكائنات فضائية على كوكب الزهرة أمر وارد، ولكن لا يوجد إثبات علمي على وجود حياة في أي مكان بالكون أو بالمجموعة الشمسية.

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الحياة على كوكب الأرض

ولفت: "الوضع الحقيقي الذي أهل الحياة على الأرض ليس له مثيل في أي من كواكب المجموعة الشمسية".



كثرت النظريات والفرضيات حول حقيقة وجود الكائنات الفضائية وأماكن تواجدها في الكون الفسيح، وفي افتراض جديد قالت عالمة في وكالة ناسا الأمريكية، إن هذه الكائنات على الأرجح تختبئ على كوكب الزهرة وسط ظروف لا تطاق بالنسبة للبشر.



حقيقة وجود كائنات فضائية في كوكب الزهرة

وتجدر الإشارة إلى أن درجة الحرارة على كوكب الزهرة وصلت إلى 475 درجة مئوية ويقع الكوكب على بُعد 67 مليون ميل من الشمس، وهو الكوكب الأكثر سخونة في نظامنا الشمسي، حيث يعاني من درجات حرارة يمكن أن تؤدي حتى إلى ذوبان الرصاص.



وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها، أن عالمة الأبحاث الدكتورة ميشيل ثالر، ذكرت أن العلامات المحتملة للحياة شوهدت بالفعل داخل الغلاف الجوي المليء بثاني أكسيد الكربون، مضيفة أنها كانت متأكدة تمامًا من وجود الحياة في مكان ما.



وأضافت الدكتورة ثالر، في مقابلة مع صحيفة ذا صن: "إننا نرى علامات محتملة لوجود حياة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة".

وتابعت: "لم أتوقع كوكب الزهرة أبدًا من قبل، إلا أن كوكب الزهرة الآن هو المكان الذي نرى فيه شيئًا ما في الغلاف الجوي يبدو إلى حد كبير أنه يمكن أن تنتجه البكتيريا".



مميزات كوكب الزهرة



وتشير تقارير سابقة إلى أن الغلاف الجوي لكوكب الزهرة المكون من حمض الكبريتيك وثاني أكسيد الكربون يضيف أيضًا إلى الوضع غير المضياف، مما يؤدي إلى تأثير الاحتباس الحراري الجامح الذي يمنع الحرارة من الهروب إلى الفضاء البعيد.

وعلى الرغم من ذلك، فقد ناقش العلماء منذ فترة طويلة ما إذا كانت سحب كوكب الزهرة قد تستضيف أشكال حياة ميكروبية يمكنها البقاء على قيد الحياة على الكبريت والميثان والحديد.

تفترض العديد من النظريات أن عملية التمثيل الضوئي ممكنة على سطح الكوكب، حيث يتلقى كوكب الزهرة ما يكفي من الطاقة الشمسية لاختراق سحبه الكثيفة.

ومع ذلك، يعتقد البروفيسور دومينيك بابينو، عالم الأحياء الفلكية في كلية لندن الجامعية، أن آراء الدكتور ثالر "يصعب افتراضها بشكل واقعي".

وفي حديثه إلى MailOnline، قال: "لكي تحدث التفاعلات الكيميائية المتعلقة بالحياة، يعد الماء السائل ضروريًا، ومن ثم للعثور على حياة خارج كوكب الأرض، نحتاج إلى العثور على الماء السائل، كما أن العثور على حفريات خارج كوكب الأرض يتطلب البحث عن الصخور الرسوبية التي ارتبطت بالمياه السائلة في الماضي".