مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري السعودي وأوروبا
يقام اليوم الإثنين مباريات في الدوري السعودي ودوريات أوروبا المختلفة ويأتي على رأسها مباراة الهلال والاتفاق بالدوري السعودي.
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
رايو فاليكانو - أتلتيكو مدريد 10:30 مساء
الدوري الإيطالي
ساليرنيتانا - أودينيزي 8:20 مساء
كالياري-- انتر ميلان 9:45 مساء
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي - بورتو 9:15 مساء
دوري روشن السعودي
أبها - الفيحاء 7:00 مساء
الوحدة - الاتحاد 9 مساء
الرائد - الرياض 9 مساء
الهلال - الاتفاق 9 مساء
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.