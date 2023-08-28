الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري السعودي وأوروبا

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

يقام اليوم الإثنين مباريات في الدوري السعودي ودوريات أوروبا المختلفة ويأتي على رأسها مباراة الهلال والاتفاق بالدوري السعودي.

 الدوري الإسباني الدرجة الأولى


رايو فاليكانو - أتلتيكو مدريد  10:30 مساء

الدوري الإيطالي


ساليرنيتانا - أودينيزي  8:20 مساء

كالياري-- انتر ميلان  9:45 مساء


 الدوري البرتغالي الممتاز


ريو آفي - بورتو  9:15 مساء

 

 دوري روشن السعودي


أبها - الفيحاء  7:00 مساء
الوحدة - الاتحاد  9 مساء
الرائد - الرياض  9 مساء
الهلال - الاتفاق 9 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements

 

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني الدوري السعودي الدوري الإيطالي دوري روشن السعودي

مواد متعلقة

ماني يفوز بأول جائزة في الدوري السعودي

في غياب جوارديولا، هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد شيفيلد

أسطورة ليفربول: الدوري السعودي لن يتنازل عن ضم محمد صلاح

بعد الإصابة القوية، الكشف عن موعد عودة تريزيجيه للمباريات

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

الدوري السعودي، الهلال يجهز القوة الضاربة لمباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد

11 مساهمة تهديفية لمحمد صلاح في مبارياته ضد نيوكاسل

ليفاندوفسكي ينتظر أول أهدافه في الموسم مع برشلونة أمام فياريال

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار عماد البناني عن منصب المدير التنفيذي للزمالك بسبب غضب الجماهير

أول قرار من عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بالزمالك

نشرة الأخبار، نجلاء المنقوش على قائمة الممنوعين من السفر، تحذير من العدوى بالأمراض التنفسية الشهر القادم

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري السعودي وأوروبا

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

بعد حمادة سلطان وعزب شو وفيصل خورشيد، هل انتهى زمن المونولوجيست؟

محافظ دمياط تناقش تطوير صناعة الأثاث واستعادة مكانتها بالأسواق المحلية والدولية

طرق استخدام زيت الروز ماري للشعر، يعيد إنباته ويزيد من جماله

Advertisements

منوعات

المزيد

الرياح تعرقل حلم اليابان بالصعود للقمر

مهرجان بدأ بالصدفة جمع الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر (صور)

عاصفة ثلجية تضرب ولاية بافاريا وتسبب أضرارا جسيمة (صور)

فاروق الباز يكشف عن قمر تعيش عليه الكائنات الفضائية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 28 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 28 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية