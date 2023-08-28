مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري السعودي وأوروبا

يقام اليوم الإثنين مباريات في الدوري السعودي ودوريات أوروبا المختلفة ويأتي على رأسها مباراة الهلال والاتفاق بالدوري السعودي.

الدوري الإسباني الدرجة الأولى



رايو فاليكانو - أتلتيكو مدريد 10:30 مساء



الدوري الإيطالي



ساليرنيتانا - أودينيزي 8:20 مساء



كالياري-- انتر ميلان 9:45 مساء



الدوري البرتغالي الممتاز



ريو آفي - بورتو 9:15 مساء

دوري روشن السعودي



أبها - الفيحاء 7:00 مساء

الوحدة - الاتحاد 9 مساء

الرائد - الرياض 9 مساء

الهلال - الاتفاق 9 مساء

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