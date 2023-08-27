الأمن الغذائي المصري بخير وأمان، السيسي للمصريين: جهود الدولة كبيرة في استصلاح الأراضي، وطرح الشركات بالبورصة فرصة لاستثمار الشباب

تعمل دائما الدولة المصرية على اتخاذ خطوات استباقية فى العديد من الملفات المهمة وخاصة المتعلقة بالأمن القومى، ومن بين تلك الملفات الهامة، ملف الأمن الغذائى، والذى يحظى باهتمام القيادة السياسية والتى تعمل جاهدة على تأمين احتياجات المصريين الغذائية وكانت صاحبة الرؤية والفكر واتخاذ كل ما يلزم من توفير بقعة زراعية كبيرة فى المناطق المناسبة من أجل زراعة كل ما تحتاجة الدولة فى هذا الشأن.



جهود الدولة فى توشكى



ومن بين تلك المناطق الحيوية والهامة والتى تعد الأهم والأكبر فى ملف المشروعات الغذائية فى مصر ملف "توشكى"، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تشهده منطقة توشكى من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي، مشيرا إلى أنه من المستهدف زراعة 4 ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام من الآن.

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جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكى والتي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، حيث وصف تلك الجولة بأنها "يوم في حب مصر".



التنمية فى كل انحاء الجمهورية



وأكد الرئيس السيسي أن ما تشهده منطقة توشكى هو جهد خطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها، كما دعا الرئيس لزيارة مشروع لمستقبل مصر وسيناء من أجل رؤية حجم العمل العملاق المبذول.



وشدد الرئيس السيسي على أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد، ولكن في كل مكان في توشكي وشرق العوينات وسيناء ومزرعة في بني سويف 60 ألف فدان، مؤكدا أنه يتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أساليب الزراعة والري الحديث.

وأوضح الرئيس السيسي أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من محطات رفع المياه والترع وقنوات المياه وطلمبات الرفع وشبكة الكهرباء وتسوية الأرض حتى تكون جاهزة لموسم القمح المقبل والمقرر له في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.



رسالة الرئيس السيسي للمصريين



وبعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاطمئنان، مشيرا إلى أن هناك حجما كبيرا من الأراضي جرى استصلاحها ليس في توشكى فقط ولكن أيضا في شرق العوينات ومستقبل مصر وسيناء.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على مصنع للخشب من "جريد النخل" ومصنع آخر لتغليف التمور في منطقة توشكى، فضلا عن زراعات البطاطس في شرق العوينات حيث تم إنشاء مصنع للبطاطس نصف مقلية بالإضافة إلى العديد من المشروعات في مجال التصنيع الزراعي.

وشدد على أن الفجوة الكبيرة في القمح تحتاج إلى تغطية جزء كبير منها قبل الحديث عن منتجات أخرى مثل الفاكهة والخضروات لأن لدينا تقريبا منها اكتفاء ذاتي ولكن كل الجهد المبذول حاليا في توشكي وشرق العوينات والدلتا الجديدة في "مستقبل مصر" على طريق وادي النطرون، يستهدف زراعة محصولي الذرة والقمح الذي يتطلب استيراده كميات كبيرة من الدولار، مشيرا إلى أن القمح لكي نسد الفجوة أو الذرة.



طرح الشركات بالبورصة



وحول طرح بعض الشركات في البورصة، قال الرئيس السيسي إن الطرح في البورصة لعدة أسباب الأول هو إعطاء فرصة للشباب والمواطنين أن يكون لهم استثمارات مساهمة من خلال الأسهم، أما السبب الثاني هو تحقيق الشفافية والمصداقية لهذه الشركات وذلك لأنه لكي تدخل شركة بالبورصة لابد لها أن يكون لها أسهم في البورصة واشتراطات معينة وهذا بحد ذاته سيحقق الكثير من الشفافية والمصداقية.



وأضاف الرئيس السيسي أن السبب الثالث أن يكون هذا متاح للمواطنين ليس فقط من خلال شراء الأسهم ولكن أيضا من خلال الاستثمار في زراعة ما يريده المواطن على سبيل المثال 1000 فدان أو 3000 فدان وهذا متاح أيضا.



وتمتلك الدولة المصرية رؤية واضحة فى تنفيذ المشروعات القومية فى مصر والتى تعتبر من أهم الملفات على طاولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم توفير كافة جهود الدولة المصرية للنهوض بكافة القطاعات الزراعية والصناعية والمجتمعية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المصرية، وأكبر استفادة مما تملكه مصر من إمكانيات.



عودة العمل بتوشكى

وفيما يتعلق بمشروع توشكى يعتبر واحدا من أهم المشروعات القومية في مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة للدولة خاصة السلع الاستراتيجية وأهمها القمح من خلال استصلاح واستزراع حوالي 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى، في إطار خطة توسيع رقعة المساحة المزروعة في مصر، حيث أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا بمشروع توشكى نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في توسيع مجال الاستثمار الزراعي للدولة المصرية، خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة في الفترات الماضية لزيادة الرقعة الزراعية لتصبح أراضي زراعية جاهزة للاستغلال الأمثل والتي يمكن أن تحقق طموحات الشباب فى توفير فرص عمل حقيقية.



خطوات إعادة العمل بمشروع توشكى



بناء على توجيهات القيادة السياسية تم إعادة العمل مرة أخرى بمشروع توشكى والذى تطلب توصيل المياه القادمة من بحيرة الشيخ زايد إلى دليلين لينقلا المياه لأفرع رئيسية هي 1 و2 و3 و4 بإجمالي أطوال 385 كيلومترا بالإضافة إلى رفع منسوب المياه إلى مستوى الأرض بارتفاع 32 مترا من خلال محطات رفع عملاق وأحواض للطرد.



وتم استخدام كميات كبيرة من المفرقعات لتفجير عائق صخري بطول 9 كيلومترات، كان يمنع وصول المياه إلى 300 ألف فدان، وبعد التغلب عليه بدأت مرحلة إقامة ومد شبكة الكهرباء الداخلية، فتمّ إقامة 12350 برجًا هوائيا مع شبكات كهرباء بطول 4923 كيلومترا، بالإضافة إلى 23 موزع جهد متوسط و234 غرفة تحكم كهرباء وتحكم ومبنى إداري و660 كشكا من أكشاك محولات التوزيع وتركيب 78 ألف عمود كهرباء.

تجهيز البنية التحتية

وقال المهندس وائل عياد مدير مشروع المرحلة الثالثة لتنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكي، أنه تم تجهيز البنية التحتية لإيصال المياه إلى 100 ألف فدان والمستهدف تسليم المشروع في شهر أكتوبر المقبل للدخول في موسم الزراعة القادم.



وأشار إلى أن هناك مجموعة من الشركات الوطنية تعمل في المشروع وعددها 11 شركة ويتم التنسيق مع وزارة الري والزراعة والنقل والشركات للعمل مع أجهزة الري المحوري، موضحا أنه تم التوسع بشكل كبير في عدد من الصناعات أثناء استكمال المشروع تم استخدمها في عملية الإنشاء لتوفير الكثير من الوقت والجهد.

وقال عياد إن من أهم معوقات العمل في المشروع هو ارتفاع وعلو المنطقة فتم إنشاء 5 محطات رفع للتغلب على فرق الارتفاع، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق على مدار اليوم من خلال 3 ورديات في ظل صعوبات الطقس.

كما أكد المهندس حسام حسن المدير التنفيذي لمشروع (O4) محطة رئيسية (1) أن نطاق عمل الشركة خدمة 23 ألف فدان يغذيها 222 جهازا محوريا ومن المتوقع أن يصلوا إلى 40 ألف فدان بعد توصيل الوصلات.



زراعة القمح



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أن المستهدف من الزراعات في توشكى هو زراعة القمح حيث تم زراعة 250 ألف فدان، فيما سيكون المستهدف خلال هذا العام زراعة 450 ألف فدان بزيادة 200 ألف فدان، كما أنه من المستهدف الوصول إلى 600 ألف فدان قمح مع نهاية عام 2024، بمنطقة توشكى، فضلا عن زراعة 230 ألف فدان في العوينات، و320 ألف فدان في الفرافرة وعين دالة.

وأوضح أن المستهدف في زراعة التمور في توشكي هو زيادة حجم المساحة المنزرعة من 37 ألف فدان إلى 40 ألف فدان، فضلا عن الزراعات الطبية والعطرية والذرة والليمون والعنب والمانجو وغيرها من المنتجات، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية في المنطقة مثل مصنع لإنتاج السكر ومصنع للأخشاب وهذا على سبيل المثال لا للحصر، مشيرا إلى أنه يتم زراعة نوع من الزراعات التكميلية لاستغلال المساحات الموجودة حيث تستخدم في زراعة "اللب"، والكركديه.

مزارع متنوعة من الانتاج الحيوانى والزراعى



وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة تضم مزرعة شرق العوينات ومزرعة عين دالة ومزرعة توشکی مزرعة الفرافرة، وتتنوع أنشطة الشركة ما بين نشاط زراعي عبارة عن أشجار( فاكهة - نخيل - قمح - ذرة - بطاطس – خضروات) ونشاط إنتاج حيواني عبارة عن (تربية الأغنام / الماعز) ونشاط تكميلي يشمل ( أبراج حمام - خلايا نحل - تربية بط ) وتصنيع قائم على الأنشطة الزراعية.

توفير فرص عمل للمصريين

وكشف عن أن حجم العمالة المباشرة في الشركة تبلغ 4 آلاف عامل مدني نصيب توشكي منهم ما يقرب من 2500 عامل بالإضافة إلى العمالة الموسمية، والعمالة غير المباشرة.



وأوضح أن الشركة لديها رؤية للشركة في كل مجالات التصنيع الزراعي بالأسلوب الحديث في الزراعة مع مراعاة تطبيق أحدث نظم الجودة، مشيرا إلى أن عملية استصلاح الأراضي في توشكى ليست باليسيرة ولكنها تتحسن سنويا.