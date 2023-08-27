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رياضة

ماني يفوز بأول جائزة في الدوري السعودي

ماني،فيتو
ماني،فيتو

فاز السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر، بأول جائزة فردية في السعودية، منذ انضمامه للعالمي، مطلع الموسم الحالي قادما من بايرن ميونخ الألماني.

ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل هدف

وأعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، (تويتر سابقا) مساء اليوم الأحد، عن الفائز بجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري.

وحصد ماني الجائزة بفضل تصويت الجمهور؛ حيث حصل هدفه في مرمى الفتح على نسبة 56%، مقابل 36% لهدف عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد في مرمى الرياض، فيما حصل هدف لاعب التعاون ماتيوس كاسترو في مرمى أبها على 8%.
 

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وقاد الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني فريق النصر لتحقيق فوز كاسح على مضيفه الفتح بنتيجة 5-0، مساء الجمعة بملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في ختام الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

وجاءت خماسية النصر عن طريق ساديو ماني (27 و81)، وكريستيانو رونالدو (هاتريك) بالدقائق 38 و55 و90+6.

وحصد كريستيانو رونالدو، نجم النصر، على العلامة الكاملة بعد انتهاء الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقا لموقع "سوفاسكور" للإحصائيات، فقد جاء رونالدو الأعلى تقييما للجولة الأخيرة، والتي اختتمت الجمعة، بحصوله على 10.

وقاد كريستيانو فريقه إلى تحقيق الفوز الأول بالمسابقة، بعدما اكتسح مستضيفه الفتح (5-0)، كان نصيبه منها تسجيل هاتريك، وهو الثالث له منذ ظهوره بالدوري السعودي في يناير الماضي.

 

وحل سالم الدوسري جناح الهلال وصيفا، بحصوله على 9.8، بعدما سجل هدفين من رباعية فريقه في مرمى الرائد.

وجاء المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ثالثا ب9.1، بتسجيله هدفين في فوز فريقه على الرياض (4-0).

ودخل الفرنسي كريما بنزيما، اتحاد جدة، التشكيل المثالي للجولة الثالثة لأول مرة هذا الموسم، بعدما حصل على 8.6، عقب تسجيله أول أهدافه بالدوري السعودي.

التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري السعودي 

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثالثة كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش (الخليج).

الدفاع: جواد الياميق (الوحدة) - محمد جحفلي (الهلال) - فاروق شافعي (ضمك).

الوسط: فرانك كيسي (أهلي جدة) - سالم الدوسري (الهلال) - فيصل فجر (الوحدة) - عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) - ساديو ماني (النصر).

الهجوم: رونالدو (النصر) - كريم بنزيما (اتحاد جدة).

النصر يحقق أول فوز بالدوري 

كما قاد الأسطورة كريستيانو رونالدو فريق النصر لتحقيق أول فوز بـ 5 أهداف هذا الموسم، بعدما سجل "الهاتريك" الأول في الموسم الحالي.

وجاءت خماسية النصر عن طريق ساديو ماني “هدفين” وكريستيانو رونالدو "هاتريك".

وأصبح هذا ثالث هاتريك لرونالدو في الدوري السعودي، حيث سجل الموسم الماضي، رباعية في مرمى الوحدة، وثلاثية أمام ضمك.

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السنغالي ساديو ماني دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين كريستيانو رونالدو

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