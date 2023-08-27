العثور على سيدة مقتولة في ظروف غامضة بسوهاج
كثفت الأجهزة الامنية بسوهاج جهودها لكشف واقعة العثور جثة سيدة شنقا في منزله بقرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.
كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مامور مركز شرطة سوهاج يفيد بالعثور ندى ج. خ 36 عاما جثة هامدة بها شنق بالرقبة وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعى.
وكلفت إدارة البحث الجنائية بالتحرى في الواقعة وظروفها وملابساتها وجارى تحديد الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على العامة للتولى التحقيق.
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