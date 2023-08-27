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محافظات

تحرير 157 محضر وإعدام 741 كيلو و47 لتر أغذية فاسدة بحملة مكبرة بمدينة شرم الشيخ

حملة الصحة بجنوب
حملة الصحة بجنوب سيناء،فيتو

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء عن تحرير 157 محضرا وإعدام 741 كجم و47 لتر أغذية فاسدة بحملة مكبرة بمدينة شرم الشيخ. 

 

تحرير 157 محضر وإعدام 741 كجم و47 لتر أغذية فاسدة بحملة مكبرة بمدينة شرم الشيخ 

 

جاء ذلك استمرارًا لاعمال حملة 100 يوم صحة  وضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها، حيث تشكلت لجنة مكبرة للمرور على اماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ وتم خلالها المرور على 94 منشأة وقامت اللجنة بتحرير  71 محضر نظافة وكذلك 85 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية. 
 

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كما تم تحرير محضر ضبط لأغذية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بلغ وزنها 66 كجم ليبلغ إجمالي المحاضر  157 محضرا، كما نجحت اللجنة فى إعدام 741 كجم و47 لتر لأغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية.

وأعلنت المديرية أنه سوف تستمر حملات المرور والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي آمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.

الجدير بالذكر أن اللجنة تشكلت من اشرف خميس ومدحت محمد وأحمد فتحى وأحمد خضر مشرفي الأغذية بالمديرية وإبراهيم أبو هاشم ومحمد إسماعيل ومحمود عطوان  واحمد عبد القادر مفتشي الأغذية بإدارتى شرم الشيخ وطور سيناء.

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