الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال تطوير مدينة الطلاب بمدينة نصر

تطوير المدينة الجامعية
تطوير المدينة الجامعية في الأزهر، فيتو

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية موسعة؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمختلف مباني المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

تطوير المدينة الجامعية في الأزهر 

تضمنت الجولة تفقد مبنى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومبنى عثمان بن عفان رضي الله عنه، ووجه رئيس الجامعة الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بسرعة الانتهاء من أعمالها؛ حتى تكون هذه المباني جاهزة لاستقبال الطلاب وتسكينهم عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

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رافق رئيس الجامعة خلال الجولة: الدكتور عمرو هلال، مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، والأستاذ أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، والأستاذ خالد رزق، مدير عام المدن الجامعية للطلاب بجامعة الأزهر، والأستاذ هاني صابر، مدير المدينة الجامعية (أ) بمدينة نصر.

أخبار جامعة الأزهر

وفي سياق متصل أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، زيارة تفقدية إلى معسكر الشباب في مدينة جمصة؛ حيث عقد رئيس الجامعة لقاء مفتوحًا مع أبنائه الطلاب على هامش ندوات توعوية ضمن برنامج المعسكر الصيفي للطلاب، الذي ينظمه فريق "طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر" واستمع لمقترحاتهم.

وقام رئيس الجامعة بافتتاح معرض خيري للملابس برعاية كريمة منه، وإشراف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإعداد وتنفيذ الدكتورة هبة الله سعودي، الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم بالقاهرة منسقة الأنشطة الطلابية لفرع البنات.

كما قام رئيس الجامعة بالوقوف على احتياجات المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر بمدينة جمصة من أعمال صيانة وتجهيزات.

وفي ختام اللقاء حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وسط سعادة كبيرة.

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جامعة الأزهر تطوير المدينة الجامعية في الأزهر مبنى الفاروق عمر بن الخطاب أخبار جامعة الأزهر

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