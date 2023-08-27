فوز المقاولون 2005 و2009 على القناة والإسماعيلي وديا

اختتم فريق ناشئي المقاولون العرب مواليد 2005، معسكره المغلق بالإسماعيلية بفوز ودي على فريق القناة بنتيجة 2 - 1، فى المباراة الودية التى جمعتهما، ضمن استعدادات الفريق لبطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.

ويتولى محمود العارف مهمة المدير الفني للفريق، بينما يشغل محمد فوزي منصب المدرب، وأحمد صابر مدرب حراس المرمى، ويقوم كريم مجدي بمهام مخطط الأحمال ويتولى أحمد هشام دور أخصائي إصابات الملاعب، وهاني عدلي إداري الفريق تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، ومحمد عبد العزيز (زيزو) مشرف قطاع الشباب والناشئين، وعبد الفتاح صالح المدير الإداري للقطاع والمهندس محمد عادل، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.

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المقاولون العرب 2009 يفوز على الإسماعيلي بثلاثية

فاز فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2009، على نظيره الإسماعيلي وديا بثلاثية نظيفة.



جاءت المباراة ضمن الاستعدادات لبطولات الجمهورية في الموسم الرياضي 2024/2023.



يقود الفريق المدير الفني الكابتن مجدي درويش، ويعاونه المدرب محمد محسن ومدرب حراس المرمى عمرو عبد الفتاح، ومخطط أحمال التدريب كريم مجدي وأخصائي إصابات الملاعب مصطفي شاكر، وإداري الفريق سعيد صابر.

مواعيد مباريات فرق المقاولون العرب في بطولات الجمهورية للناشئين والشباب

تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله بمواعيد مباريات بطولات الجمهورية لفرق للناشئين للموسم الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، والتي يشارك فيها المقاولون العرب بفرق مواليد ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩.

وجاءت مواعيد انطلاق مباريات فرق قطاع ناشئين المقاولون العرب لفرق الشباب والناشئين كالتالي..

فريق (2003) الأحد 9/3 الاتحاد

فريق (2005) الثلاثاء 9/5 سموحة

فريق (2007)الخميس9/7 الداخلية

فريق(2008) السبت 9/9 الإنتاج

فريق(2009)الجمعة 9/8 انبي

مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024



دوري الجمهورية مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر

أشعة الرسخ للاعبين



وطالب اتحاد الكرة أندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسخ للاعبين مواليد 2008 و2009.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسنين أو عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل أشعة الرسغ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسخ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف على عمل تلك الأشعة.

وشدد اتحاد الكرة، إنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة.

وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الأشعة وغرامة مالية علي النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال أسبوعين من تاريخه.

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