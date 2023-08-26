السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

المقاولون 2005 يتعادل مع الإسماعيلي وديا استعدادا لدوري الجمهورية

المقاولون 2005، فيتو
المقاولون 2005، فيتو

دوري الجمهورية للناشئين، تعادل فريق الناشئين بنادي المقاولون مواليد 2005، مع نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1 - 1 وديًّا، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم، بالمعسكر المغلق للفريق بالإسماعيلية.

وحرص يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، ومحمد عبد العزيز (زيزو) المشرف على قطاع الشباب والناشئين على متابعة مباراة فريق 2005، الودية أمام الاسماعيلي، على هامش زيارتهم للمعسكر المغلق الذي يقام خلال الأسبوع الجاري بالإسماعيلية، استعدادًا لبطولات الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.

 

Advertisements

 

مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024

دوري الجمهورية مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر

 

أشعة الرسغ للاعبين 

وطالب اتحاد الكرة أندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسغ للاعبين مواليد 2008 و2009.

 

ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسنين أو عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.

 

وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل أشعة الرسغ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.

 

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسخ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف على عمل تلك الأشعة.

 

وشدد اتحاد الكرة، إنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة. 

 

وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الأشعة وغرامة مالية علي النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال أسبوعين من تاريخه.

مواعيد مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية للناشئين 2023-2024

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2007

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري الجمهورية للناشئين المقاولون الاسماعيلي بطولات الجمهورية اتحاد الكرة

مواد متعلقة

مواعيد مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية للناشئين 2023-2024

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2007

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2006

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2005

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم، انخفاض كبير في الجرام بختام التعاملات

سلمى صباحي تخضع لعملية في المخ وتطلب الدعاء

سبب كارثي يمنع إقالة الجهاز الإداري لفريق الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

شراقي يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أخبار الحوادث اليوم.. القبض على حرامي الحنفيات من داخل مسجد.. وسيدة تنهي حياة زوجها المسن بالفياجرا

طقس الغد، أمطار رعدية خفيفة على هذه المدن

حورية: أنا نمبر وان ومش بتضايق لما حد يقول عليا رقاصة (فيديو)

تنسيق الجامعات 2023، موعد غلق باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل ينقذ صغير غوريلا من الموت بأعجوبة

ظهور طائر نادر لأول مرة منذ 18 عاما

كوب شاي يتسبب في وفاة 9 أشخاص، ما القصة ؟

خطوط بيضاء وملتوية، فرنسا تلجأ لحيلة جديدة لإجبار السائقين على خفض السرعة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 26-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الباب المغلق في المنام وعلاقتها بالحيرة والسير في طريق مسدود

ما حكم عدم تنفيذ وصية الميت بدفنه في مكان بعينه؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع الأزهر: السماحة من أعظم الأخلاق التي حث عليها الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية