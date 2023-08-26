المقاولون 2005 يتعادل مع الإسماعيلي وديا استعدادا لدوري الجمهورية

دوري الجمهورية للناشئين، تعادل فريق الناشئين بنادي المقاولون مواليد 2005، مع نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1 - 1 وديًّا، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم، بالمعسكر المغلق للفريق بالإسماعيلية.

وحرص يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، ومحمد عبد العزيز (زيزو) المشرف على قطاع الشباب والناشئين على متابعة مباراة فريق 2005، الودية أمام الاسماعيلي، على هامش زيارتهم للمعسكر المغلق الذي يقام خلال الأسبوع الجاري بالإسماعيلية، استعدادًا لبطولات الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.

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مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024

دوري الجمهورية مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر

أشعة الرسغ للاعبين

وطالب اتحاد الكرة أندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسغ للاعبين مواليد 2008 و2009.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسنين أو عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل أشعة الرسغ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسخ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف على عمل تلك الأشعة.

وشدد اتحاد الكرة، إنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة.

وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الأشعة وغرامة مالية علي النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال أسبوعين من تاريخه.