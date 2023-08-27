هاري كين يسجل اسمه في تاريخ بايرن ميونخ سريعا

واصل النجم الإنجليزي الدولي هاري كين انطلاقته المثالية مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني، بعدما قاده اليوم الأحد، للفوز على ضيفه أوجسبورج (3-1)، على ملعب أليانز أرينا في إطار الجولة الثانية.

وسجل الدولي الإنجليزي ثنائية لأول مرة بقميص بايرن ميونخ، وذلك في ثاني مبارياته بالبوندسليجا.

وبعدما أحرز هدفا في الجولة الافتتاحية، أصبح كين ثالث لاعب يسجل 3 أهداف، في أول مشاركتين بقميص بايرن في البوندسليجا، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

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وفعل ذلك قبله كل من جوستاف يونج، وأدولفو فالنسيا، في عامي 1967 و1993 على الترتيب.

ومن جانبها، أفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات بأن كين هو الأكثر مشاركةً في الأهداف، حتى الآن، في البوندسليجا هذا الموسم، حيث سجل 3 وصنع آخر.

تفاصيل مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج

سيطر بايرن ميونخ على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، لكنه فشل في ترجمة ذلك إلى خطورة على مرمى الضيوف.

وعلى عكس التيار، كاد أوجسبورج أن يصطاد شباك أصحاب الأرض من أول فرصة سنحت له بعدما تلقى ديميروفيتش تمريرة حريرية داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بجوار القائم، مهدرا هدف التقدم.

وحاول جوريتسكا تجربة حظه بتسديدة بعيدة المدى، لكن الحارس فين داهمين كان لها بالمرصاد.

ومع كثرة المحاولات، استطاع بايرن تسجيل هدف التقدم بنيران صديقة بعدما سدد ساني كرة تصدى لها الحارس داهمين، لكنها ارتطمت بجسد المدافع فيليكس أودوخاي قبل أن تتجاوز خط المرمى.

ومنح الحكم ركلة جزاء لصالح بايرن بعدما ارتطمت الكرة بيد نيكلاس دورش، ليمنع تسديدة كيميتش من الوصول للمرمى.

وانبرى هاري كين لتنفيذ ركلة الجزاء، مسجلا منها هدف تعزيز تقدم فريقه قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول ب5 دقائق.

وارتقى بريشا مهاجم أوجسبورج لعرضية من الجهة اليسرى، موجها الكرة بضربة رأسية أعلى العارضة، لينتهي الشوط بتقدم بايرن (2-0).

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني، كاد زفن أولريتش أن يورط بايرن في هدف أول للضيوف بعدما ارتكب خطأ في الخروج من مرماه، كان روبن فارجاس قريبا من استغلاله بتسديدة بعيدة المدى، لكن الحارس الألماني تدارك خطأه وتصدى للكرة.

وحرم داهمين أصحاب الأرض من الوصول لشباكه للمرة الثالثة بعدما تصدى لكرة وجهها جنابري بضربة رأسية، لتتحول إلى ركنية، كاد أوباميكانو أن يسجل منها هدفا لولا اصطدام الكرة بأحد المدافعين.

وانطلق ديفيز على الجهة اليسرى قبل أن يرسل عرضية أرضية نحو كين، الذي قابلها بلمسة مباشرة إلى الشباك، موقعا على هدفه الثاني والثالث لفريقه.

وكان هاري كين قريبا من إصابة المرمى للمرة الثالثة بعدما قابل عرضية لا يمر بضربة رأسية، حادت عن مرمى الضيوف.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ4 دقائق، قلص أوجسبورج النتيجة عبر البديل بليو، الذي تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة في الشباك بسهولة.

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