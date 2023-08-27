الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير العمل: بصدد تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل ,فيتو

قال حسن شحاتة وزير العمل إن الوزارة تقوم بدور مهم في تنفيذ خطة الدولة نحو الحماية الاجتماعية، مستشهدًا بما يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال، في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع أجورهم.

 صندوق تمويل التدريب والتأهيل 

وأشار كذلك إلى صندوق تمويل التدريب والتأهيل الذي يستمر في دوره في التعاون مع كافة الشركاء لدعم كل خطط التدريب المهني والتعليم الفني والصناعي، وأيضا حسابات العمالة غير المنتظمة التي تدعم تلك الفئة

 إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة 

وأشار وزير العمل في تصريحات صحفية  إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة بهدف التوسع في قاعدة  بياناتها، والخدمات الاجتماعية المُقدمة لهم..

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مشروع تعزيز علاقات العمل

وأكد أن وزارة العمل تعمل الآن مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، لتنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات لسوق العمل، ومن هؤلاء الشركاء على سبيل المثال لا الحصر، منظمات العمل الدولية، والهجرة الدولية، والأغذية العالمية، والوكالة الألمانية للتنمية، وفي الداخل الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمل، والسادة نواب الشعب، والهدف من كل هذا التعاون، تعزيز علاقات العمل، والتعاون في ملفات التدريب من أجل التشغيل، وتطوير مراكز التدريب المهني، ودعم سياسات التعليم الفني والصناعي والتكنولوجي.

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