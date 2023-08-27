الصحة توضح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية

كشفت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة طب النفسي الأطفال بالأمانة العامة للصحة النفسية عن الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية.

الأكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية

وأشارت مدير إدارة طب نفسي الأطفال في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن كل إنسان معرض للإصابة بالاضطرابات النفسية ولا يمكن تحديد فئة محددة للإصابة، لافتة إلى أن الاضطرابات النفسية مثلها مثل أي مرض تصيب لي إنسان.

الصحة النفسية ضرورة

أوضحت أن الصحة النفسية أصبحت ضرورة بحسب تعريف الأمم المتحدة مشيرة إلى أنه لا توجد تنمية بدون صحة نفسية.

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لفتت إلى أن الصحة النفسية لا تؤثر فقط على صحة الإنسان بل تؤثر على المجتمع وتجعل المريض إنسان غير منتج وغير قادر علي العمل مؤكدة أنه لا صحة بدون صحة نفسية.

تابعت الدكتورة إيمان جابر أن الاضطرابات النفسية لا يوجد سبب محدد للإصابة بها، لافتة إلى أن الوراثة يمكن أن تلعب دورا في الإصابة بالاضطرابات النفسية بجانب المشكلات المحيطة بنا وأيضا الضغوط الاجتماعية جميعها عوامل تسبب الاضطرابات النفسية.

المرض النفسي

والاضطرابات النفسي، أو الأمراض النفسية عبارة عن عدة اضطرابات تؤثر على السلوك والمزاج والتفكير للإنسان وله أنواع متعددة منها الاكتئاب والقلق والتوتر وتؤثر الإصابة بالأمراض النفسية على الإنسان تجعله غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

ماهو المرض النفسي

من جانبه كشف الدكتور هشام رامي أن المرض النفسي هو اضطراب في الجهاز العصبي لجسم الإنسان ويحدث في الفص الأمامي للمخ مما يؤدي إلى مشاكل سلوكية وشعورية وفكرية للإنسان، ومن أشهر الاضطرابات النفسية هي الاكتئاب.

وأكد أن مرض الإكتئاب يصيب الفص الأمامي للمخ ويجعل الإنسان يشعر بالحزن الشديد والأسي موضحا انه يؤثر فكريا علي الإنسان ويجعل أفكاره كلها سوداوية ويؤثر عليه سلوكيا ويجعله غير قادر على القيام بوظائفه في الحياة.

الاضطرابات النفسية

أوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أن أهم الأعراض التى يجب عند ظهورها أن يذهب الإنسان إلى الطبيب النفسي منها:

1-استمرار الشيء وعدم زواله تماما لفترة لا تقل عن أسبوع أو 10 أيام.

2- يؤدي الحزن أو الزعل إلى إعاقة الإنسان عن أداء أدواره في الحياة.

3-لا يرغب في مقابلة الناس ويجلس بمفرده.

4- وجود سلوكيات عنيفة وصوت مرتفع وسلوكيات خاطئة وأفكار سلبية إذا استمرت لفترة يجب التوجه لطبيب نفسي.

وكشفت وزارة الصحة عن إمكانية الحصول على خدمات الصحة النفسية من خلال عيادات الطب النفسي بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة.

خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان

كما توفر وزارة الصحة خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان، من خلال منصة إلكترونية حديثة تستهدف العمل على توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.