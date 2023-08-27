الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

الصحة توضح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية

الصحة النفسية،فيتو
الصحة النفسية،فيتو

كشفت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة طب النفسي الأطفال بالأمانة العامة للصحة النفسية عن الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية. 

 الأكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية 

وأشارت مدير إدارة طب نفسي الأطفال في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن كل إنسان معرض للإصابة بالاضطرابات النفسية ولا يمكن تحديد فئة محددة للإصابة، لافتة إلى أن الاضطرابات النفسية مثلها مثل أي مرض تصيب لي إنسان.

 

الصحة النفسية ضرورة 

أوضحت أن الصحة النفسية أصبحت ضرورة بحسب تعريف الأمم المتحدة مشيرة إلى أنه لا توجد تنمية بدون صحة نفسية.

Advertisements

لفتت إلى أن الصحة النفسية لا تؤثر فقط على صحة الإنسان بل تؤثر على المجتمع وتجعل المريض إنسان غير منتج وغير قادر علي العمل مؤكدة أنه لا صحة بدون صحة نفسية.

 

تابعت الدكتورة إيمان جابر أن الاضطرابات النفسية لا يوجد سبب محدد للإصابة بها، لافتة إلى أن الوراثة يمكن أن تلعب دورا في الإصابة بالاضطرابات النفسية بجانب المشكلات المحيطة بنا وأيضا الضغوط الاجتماعية جميعها عوامل تسبب الاضطرابات النفسية.

المرض النفسي

والاضطرابات النفسي، أو الأمراض النفسية عبارة عن عدة اضطرابات تؤثر على السلوك والمزاج والتفكير للإنسان وله أنواع متعددة منها الاكتئاب والقلق والتوتر وتؤثر الإصابة بالأمراض النفسية على الإنسان تجعله غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي. 

ماهو المرض النفسي 

من جانبه كشف الدكتور هشام رامي أن المرض النفسي هو اضطراب في الجهاز العصبي لجسم الإنسان ويحدث في الفص الأمامي للمخ مما يؤدي إلى مشاكل سلوكية وشعورية وفكرية للإنسان، ومن أشهر الاضطرابات النفسية هي الاكتئاب.

وأكد أن مرض الإكتئاب يصيب الفص الأمامي للمخ ويجعل الإنسان يشعر بالحزن الشديد والأسي موضحا انه يؤثر فكريا علي الإنسان ويجعل أفكاره كلها  سوداوية ويؤثر عليه سلوكيا ويجعله غير قادر على القيام  بوظائفه في الحياة.

الاضطرابات النفسية 

أوضح  أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أن  أهم الأعراض التى يجب عند ظهورها أن يذهب الإنسان إلى الطبيب النفسي منها:

1-استمرار الشيء وعدم زواله تماما لفترة لا تقل عن أسبوع أو 10 أيام. 

2- يؤدي الحزن أو الزعل إلى إعاقة الإنسان عن أداء أدواره في الحياة. 

3-لا يرغب في مقابلة الناس ويجلس بمفرده.

4- وجود سلوكيات عنيفة وصوت مرتفع وسلوكيات خاطئة وأفكار سلبية إذا استمرت لفترة يجب التوجه لطبيب نفسي.

وكشفت وزارة الصحة عن إمكانية  الحصول على خدمات الصحة النفسية من خلال عيادات الطب النفسي بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة. 

خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان

 كما توفر وزارة الصحة خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان، من خلال منصة إلكترونية حديثة تستهدف العمل على توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الامانة العامة للصحة النفسية الاضطرابات النفسية الصحة النفسية للصحة النفسية صحة الانسان بالامانة العامة للصحة النفسية

مواد متعلقة

وزير الصحة يستقبل سفير اليونان في القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

الصحة: تقديم 427 ألفا و123 خدمة في المبادرات الرئاسية

في زيارة مفاجئة، وزير الصحة يحيل مخالفات مستشفى الزيتون التخصصي للتحقيق العاجل

يمنح تكليف وزارة الصحة.. شروط القبول والدراسة بالمعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

الأكثر قراءة

سر الإطاحة بالمدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام وتعيين عماد البناني

وزير الرياضة يقرر إقالة حسن موسى ويكلف عماد البناني مديرا تنفيذيا للزمالك

أول تصريح من عماد البناني بعد توليه رئاسة اللجنة الثلاثية بالزمالك

عماد البناني يكشف مهمته الأولى بعد تكليفه برئاسة الزمالك

الأهلي يحرج اتحاد كرة اليد ويضع الزمالك في ورطة

7 معلومات عن عماد البناني الرئيس الجديد للجنة الثلاثية بالزمالك

مستشار قناة السويس: كل من شكك في القناة الجديدة مطالب بالاعتذار للسيسي

رسميًا، الأهلى يعلن إعارة قندوسي إلى سيراميكا

Advertisements

منوعات

المزيد

إيطاليا ليست الوحيدة، الفئران تغزو العديد من بلدان العالم

بلدة فرنسية تلجأ لحيلة غريبة من أجل السيطرة علي سرعة السيارات

عاصمة الأنوار، التقاط صورة لباريس من محطة الفضاء الدولية

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

المزيد

انفوجراف

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية أداء صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بكسب مال كثير قريبا

فضائل قيام الليل من القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية