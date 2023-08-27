هل تتأثر قناة السويس بالممرات البديلة؟ مستشار الهيئة يحسم الجدل

قناة السويس، كشف خالد أبو بكر المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، تأثير الممرات المنافسة والبديلة علي حركة العبور والملاحة في قناة السويس بالمستقبل.

فرصة مميزة لقناة السويس

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: جفاف بعض القنوات المائية في بعض الدول كان سببا في زيادة الإيرادات بقناة السويس الفترة الأخيرة.

أهمية قناة السويس

وأضاف:"بنعدي 72 سفينة في اليوم ولو توقفت قناة السويس ساعات مجتمع الأعمال الدولي كله يرتكب ويشل ويتعطل"، مؤكدًا:"لن تستطيع أي قنوات ملاحية أو مشروعات وممرات بديلة منافسة قناة السويس".

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في وقت سابق، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: إن إيرادات عبور السفن من المجرى الملاحي للقناة قبل إنشاء وتنفيذ القناة الجديدة كان 4 مليارات دولار وفي العام المالي الماضي وصلت الإيرادات الي 9.4 مليار دولار.

إيرادات قناة السويس



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة “الحياة”: كنا متوقعين تحقيق قناة السويس 8 مليار دولار في العام المالي الماضي ولكنها حققت 9.4 مليار دولار بزيادة 35%.

قفزة في إيرادات قناة السويس

وأكد أسامة ربيع: أنه من المنتظر تحقيق قناة السويس إيرادات في العام المالي الحالي تتخطى الـ9.4 مليار دولار.

دعم قناة السويس لخزانة الدولة



ولفت إلي أن قناة السويس ضخت 143 مليار و864 مليون دولار للخزانة العامة للدولة منذ قرار تأميمها.

زيادة الملاحة في قناة السويس



ولفت إلي أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجري الملاحي لقناة السويس وأعمال التكريك من شأنه زيادة الملاحة بنسبة 28% .