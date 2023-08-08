الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

أسامة ربيع يكشف تأثير عملية انتشال القاطرة فهد على حركة الملاحة (فيديو)

انتشال القاطرة فهد،
انتشال القاطرة فهد، فيتو

القاطرة فهد، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنّ عملية انتشال القاطرة فهد سارت كما هو مخطط لها دون التأثير في حركة الملاحة، موضحًا: "فور حدوث الواقعة قمنا بتأمين القاطرة الغارقة بشمندورات تحذيرية وعلامات حتى لا يتم وقف حركة الملاحة وتظل تتحرك بشكل طبيعي في الاتجاهين".

 

وأضاف "ربيع"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان هناك شخص مفقود لمدة يوم ونصف اليوم ووجهنا كل جهودنا للبحث عنه، ووجدناه بالأمس، وفي المرحلة الثالثة تم انتشال القاطرة من المياه في عملية معقدة وليست سهلة على الإطلاق، لأن الأعماق كبيرة تصل إلى 27 مترا، والغواصون كانوا ينزلون إلى هذه الأعماق أكثر من مرة لتنفيذ العملية واستخراج القاطرة كاملة، وفي مثل هذه الحالات يتم تقطيع القاطرات كاملة تحت المياه".

 

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وتابع، أن المهندسين والغواصين الموجودين في الهيئة يكنون حبا كبيرا لمصر وللهيئة وهو جعلهم يعملون في أعماق أكبر من الأعماق الذين يعملون بها حتى تنجح العملية، وكانوا يعملون من السادسة صباحا حتى العاشرة والحادية عشرة مساء إلى أن تمت عملية الانتشال كاملة.

 

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس: "من إجراءات الإنقاذ هو أن نقوم بالتأمين الملاحي بحيث لا يؤثر مكان الحادث على السفن التي تعبر القناة، فعندما غرقت القاطرة أصبح العمق في مكان الحادث أقل من العمق المفروض".

 

 نجاح عملية انتشال القاطرة فهد

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد" بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث. 

 

إشادة بفرق الإنقاذ 

وأشاد رئيس الهيئة بجهود فريق الإنقاذ البحري وكافة العاملين المشاركين في عملية الإنقاذ من الإدارات المختلفة، والتي تضافرت جهودهم لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة، وخلال وقت قياسي ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها فريق الإنقاذ والتي شملت شدة التيارات المائية وانعدام الرؤية تحت الماء، فضلا عن الغطس على أعماق كبيرة وصلت إلى عمق ٢٧ مترا، مما تطلب الاستعانة بغرف إعادة انضباط الضغط للغطاسين. 

 

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القاطرة فهد هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس انتشال القاطرة فهد

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