يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر ريدمى نوت 12 برو ولذلك نستعرض خلال السطور التالية مواصفات وسعر هاتف شاومي ريدمى نوت 12برو .

مواصفات هواتف شاومي

يأتي هاتف شاومي ريدمى نوت 12 برو مع نظام الكاميرا الثلاثي مع OIS وكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو، حيث يدعم مستشعر IMX766 الحصول على لقطات حتى في الإضاءة المنخفضة (وضع التصوير الليلي) وبفضل الذكاء الاصطناعي وقدرته القوية وسرعات معالجة الصور المرتفعة.

يأتى هاتف ريدمى نوت 12 برو مع شاشة "Flow AMOLED” بجودة ودقة 120 هرتز، والتي تدعم Dolby Vision وDolby Atmos جنبًا إلى جنب مع مواد P-OLED المرنة.

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ويدعم الجهاز الشحن السريع ببطارية 5000مللي أمبير في الساعة بقدرة 67 واط لـ Redmi Note 12 Pro وذلك للاستخدام اليومي الممتد حتى في ظل استهلاك المحتوى الكثيف مما يضمن أداء سلس وموثوق لشبكات الجيل الخامس من خلال مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 1080.

ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة.

كما يدعم التصوير بجودة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بطيء الحركة الـ Slow Motion بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 إطار في الثانية الواحدة ويدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 120 و240 و960 إطار في الثانية الواحدة.

سعر هاتف ريدمى

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت والإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت ولا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويبلغ سعر الهاتف للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 14 الف جنية.

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