الأحد 27 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في السعودية، استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد الموافق 27-8 -2023.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

سعر جرام الذهب في السعودية، ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

سعر الذهب مباشر في السعودية، سجل سعر عيار 24 نحو 231 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 202  ريال، وبلغ عيار 21 نحو 202 ريال.

وجاء سعر عيار 18 بنحو 173 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1619 ريالًا سعوديًّا.

 

الأسعار العالمية 

سعر الذهب اليوم في السعودية، انخفض الذهب، في جلسة الجمعة، ليوقف سلسلة من المكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، بعد أن ترك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.21 بالمئة إلى 1913.3643 دولار للأونصة، وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة 0.4 بالمئة إلى 1939.90 دولارًا.

وارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما أدى إلى تراجع جاذبية السبائك التي لا تدر عائدًا.

وعلى مدار الأسبوع، حقق الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1.4 بالمئة للمرة الأولى منذ 4 أسابيع، ومسجلًا أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يوليو الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.32 بالمئة إلى 24.2115 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 1.37 بالمئة إلى 1223.1674 دولار. في حين زاد البلاتين 1.12 بالمئة إلى 943.9819 دولار.

وسجلت الفضة والبلاتين أفضل أسبوع منذ 14 يوليو. في حين تكبد البلاديوم خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

 

انخفاض الطلب العالمي على الذهب

وكان مجلس الذهب العالمي، قال في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد لتعاملات البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

وأضاف المجلس، أن الطلب ظل قويًّا بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عامًا في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.

حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000، وأن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركًا رئيسيًّا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحسب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.

 

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