أهالي قرية الصفا يودعون نقيب قراء الشرقية في جنازة مهيبة (صور)

سادت حالة من الحزن الشديد بين أفراد أسرة وأقارب الشيخ الشحات شاهين نقيب القراء في محافظة الشرقية أثناء تشييع جثمانه لمثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية الصفا التابعة لمركز الزقازيق واصطف الأهالي على جانبي الطريق، وفي محيط المسجد لأداء صلاة الجنازة؛ التي شهدت تواجدا كبيرا من محبيه.

نقابة القراء تعلن وفاة نقيب الشرقية



أعلنت نقابة القراء وفاة الشيخ الشحات السيد شاهين نقيب قراء الشرقية وعضو مجلس إدارة النقابة اليوم الأحد.

ونعى الشيخ “محمد صالح حشاد” نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، ونقابة القراء في بيان اليوم الفقيد قائلين: "وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ"، فقدنا اليوم رجلًا نحسبه من الصالحين ولا نزكيه على الله، كان من أهل القرآن العاملين به، إنه فضيلة مولانا الحبيب الشيخ الشحات السيد شاهين نقيب قراء الشرقية وعضو مجلس إدارة النقابة.

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جنازة نقيب قراء الشرقية، فيتو



وتابع بيان نقابة القراء: فقد رحل عن دنيانا بعد رحلة عطاء كبيرة مع القرآن كان فيها نعم القارئ ونعم المحكم ونعم المعلم ونعم الموجه نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الطاروطي ينعي نقيب القراء بالشرقية



نعى القارئ عبدالفتاح الطاروطي نقيب قراء محافظة الشرقية الذي وافته المنية اليوم.

وقال الطاروطي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».

جنازة نقيب قراء الشرقية، فيتو



وأضاف: «فقدنا اليوم رجلا نحسبه من الصالحين ولا نزكّيه على الله، كان من أهل القرآن العاملين به، إنّه شيخنا وتاج رأسنا ونقيب قراء محافظتنا ومدرس أحكام التجويد في معهدنا، فضيلة الشيخ الشحات السيد شاهين – عليه من الله سحائب الرحمة والمغفرة والرضوان – فقد رحل عن دنيانا بعد رحلة عطاء كبيرة مع القرآن، كان فيها نعم القارئ، ونعم المحكم، ونعم المعلم، ونعم الموجه.نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

نشأة الفقيد



يذكر أن الفقيد نشأ في قرية الصفا التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية ولديه 7 أشقاء وحفظ القرآن الكريم على يد والده الراحل في عمر10 سنوات وتعلم الأحكام والتجويد والقراءات السبع على يد الشيخ حسينى منصور حفناوى.

وسافر إلى دولة ماليزيا سنة 1995 للمشاركة في مسابقة دولية لقراءة القرآن بدولة ماليزيا وحصل على المركز الأول وكرمه وزير الأوقاف وقت الدكتور محمود زقزوق ومن هنا ذاع صيته كقارئ مصرى وأخيرا تم اختياره نقيبا لقراء الشرقية وعضو مجلس الإدارة العامة لنقابة القراء بجمهورية مصر العربية.