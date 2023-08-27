الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

موعد ومكان جنازة الشحات شاهين نقيب قراء الشرقية

وفاة نقيب قراء الشرقية،
وفاة نقيب قراء الشرقية، فيتو

أعلنت أسرة الشيخ الشحات السيد شاهين نقيب قراء محافظة الشرقية وعضو مجلس إدارة النقابة والذي توفي اليوم الأحد عن عمر يناهز 68 عاما بعد صراع مع المرض موعد ومكان الجنازة.

وفاة زوجة الشيخ الطبلاوى نقيب القراء السابق

موعد ومكان جنازة نقيب قراء الشرقية

وقالت أسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: تقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر بمسقط رأسه بقرية الصفا مركز الزقازيق بينما تتلقى الأسرة واجب العزاء غدا الإثنين.

نقابة القراء تعلن وفاة نقيب الشرقية

أعلنت نقابة القراء وفاة الشيخ الشحات السيد شاهين نقيب قراء الشرقية وعضو مجلس إدارة النقابة اليوم الأحد.

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ونعى الشيخ “محمد صالح حشاد” نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، ونقابة القراء في بيان اليوم الفقيد قائلين: "وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ"، فقدنا اليوم رجلًا نحسبه من الصالحين ولا نزكيه على الله، كان من أهل القرآن العاملين به، إنه فضيلة مولانا الحبيب الشيخ الشحات السيد شاهين نقيب قراء الشرقية وعضو مجلس إدارة النقابة.  

وتابع بيان نقابة القراء: فقد رحل عن دنيانا بعد رحلة عطاء كبيرة مع القرآن كان فيها نعم القارئ ونعم المحكم ونعم المعلم ونعم الموجه نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الطاروطي ينعي نقيب القراء بالشرقية

نعى القارئ عبدالفتاح الطاروطي نقيب قراء محافظة الشرقية الذي وافته المنية اليوم.

وقال الطاروطي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ  أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».

وأضاف: «فقدنا اليوم رجلا نحسبه من الصالحين ولا نزكّيه على الله، كان من أهل القرآن العاملين به، إنّه شيخنا وتاج رأسنا ونقيب قراء محافظتنا ومدرس أحكام التجويد في معهدنا، فضيلة الشيخ الشحات السيد شاهين – عليه من الله سحائب الرحمة والمغفرة والرضوان – فقد رحل عن دنيانا بعد رحلة عطاء كبيرة مع القرآن، كان فيها نعم القارئ، ونعم المحكم، ونعم المعلم، ونعم الموجه.نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

نشأة الفقيد

يذكران الفقيد نشأ في قرية الصفا التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية ولديه 7 أشقاء وحفظ القرأن الكريم على يد والده الراحل في عمر10 سنوات وتعلم الأحكام والتجويد والقراءات السبع على يد الشيخ حسينى منصور حفناوى.

وسافر إلى دولة ماليزيا سنة 1995 للمشاركة في مسابقة دولية لقراءة القرآن بدولة ماليزيا وحصل على المركز الأول وكرمه وزير الأوقاف وقت الدكتور محمود زقزوق ومن هنا ذاع صيته كقارئ مصرى وأخيرا تم اختياره نقيبا لقراء الشرقية وعضو مجلس الإدارة العامة لنقابة القراء بجمهورية مصر العربية.

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