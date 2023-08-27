الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تعرف على سبب تواجد زيزو بمقر الزمالك اليوم

أحمد سيد زيزو لاعب
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، فيتو

نادي الزمالك، تواجد اليوم بمقر نادي الزمالك اللاعب أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول حيث لم يستمر طويلا.

وأكد شهود عيان بأن اللاعب زيزو لم يذهب إلى مقر إدارة النادي ولكن ذهب إلى مقر الشهر العقاري الموجود بالنادي وخرج بعدها مباشرة دون أي يجتمع مع أي مسئول بالنادي.

 

أزمة بين الزمالك والمصري بسبب أحمد أيمن منصور 

ومن ناحية أخرى كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن أن اللاعب أحمد أيمن منصور، ما زال لاعبًا  في صفوف نادي الزمالك، رغم إعلان النادي المصري البورسعيدي عن التعاقد معه، وذلك لوجود عقد بين اللاعب والزمالك، خاصة أن فترة القيد لم يتم إغلاقها بشكل نهائي.

Advertisements

وأشار المصدر إلى أن منصور يحق له اللعب للمصري في حالة واحدة فقط وهي عدم قيام الزمالك بقيده وقال: "في حالة قيام الزمالك بحل أزمة القيد قبل انتهاء الموعد المحدد من اتحاد الكرة لإغلاق القيد المحلي سيقوم الزمالك بقيد اللاعب في قائمة الزمالك الثانية بشكل طبيعي وهو ما يمكن أن يشعل الأزمة ويتسبب في إيقاف اللاعب".

وكان النادي المصري البورسعيدي أعلن بشكل رسمي التعاقد مع أحمد أيمن منصور بعد ما فشل الزمالك في قيد اللاعب بسبب أزمة وقف القيد. 

وقال المصدر إن أحمد أيمن منصور قام بالتوقيع لنادي الزمالك واستلم مقدمًا للتعاقد وبسبب أزمة وقف القيد لم يقيد في قائمة الزمالك. 

وأضاف المصدر أنه في حالة قيام الزمالك بالنجاح في حل أزمة وقف القيد خلال الأيام القليلة المقبلة سيقوم بقيد اللاعب في القائمة الثانية معتمدا على العقد الموقع مع اللاعب ومشيرا إلى أنه في حالة تمسك المصري باللاعب وقيده سيتم ايقافه لتوقيعه لناديين.

 

البطولة الكونفدرالية للموسم 2023

ومن ناحية أخرى استقر نادي الزمالك على قيد أحد حراس الشباب في القائمة الأفريقية التي تشارك في البطولة الكونفدرالية للموسم 2023 - 2024.

وقال مصدر داخل الزمالك إن الأبيض قام بقيد حارسين فقط في القائمة المحلية والأفريقية وهما محمد صبحي ومحمد عواد.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك استقر على قيد أحد الحراس الشباب في القائمة على أن يتم إضافته في القائمة الأفريقية يوم الأول من سبتمبر المقبل وفقا لنظام الاتحاد الأفريقي.

وتابع: “الاستقرار على قيد حارس من الشباب في القائمة الأفريقية يأتي بسبب عدم التعاقد مع حارس مرمى في الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن بسبب أزمة وقف القيد”.

وكان خوان كارلوس أوسوريو طلب ضم حارس في الانتقالات الصيفية الجارية يتميز ببناء اللعب بقدميه بخلاف أن يكون أطول من 190 سم.

جدير بالذكر أن الزمالك يشارك في بطولة الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الثالث في بطولة الدوري المصري للعام الماضي 2022 - 2023.

 

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نادي الزمالك أحمد سيد زيزو زيزو اللاعب احمد سيد زيزو اللاعب أحمد أيمن منصور

مواد متعلقة

أخبار الزمالك، صرف مستحقات اللاعبين على رأس أولويات أوسوريو

حارس الزمالك يفاضل بين 3 عروض بعد قرار الاستغناء عنه

الزمالك يوافق على إعارة ماجد هاني إلى بلدية المحلة

الزمالك يستغني رسميا عن سيد عطية، واللاعب يبحث عن عرض

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يعلق على حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

جيهان الشماشرجي تتصدر تريند مصر، والنشطاء غاضبون لمقتلها في سفاح الجيزة

تعرف على سبب تواجد زيزو بمقر الزمالك اليوم

الأهلى، موعد إعلان التعاقد مع المهاجم الجديد

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصمة الأنوار، التقاط صورة لباريس من محطة الفضاء الدولية

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

يصل لـ 6635 طنًا.. احتياطي الذهب لدول مجموعة بريكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل قيام الليل من القرآن الكريم

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية