الأحد 27 أغسطس 2023
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عقارات

مزاد علني لبيع وحدات إدارية ومهنية وتجارية

مزاد علنى،فيتو
مزاد علنى،فيتو

عقدت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية مزادا علنيا لبيع وحدات إدارية ومهنية.

وأكد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم عقد جلسة المزاد العلنى لبيع 4 محال تجارية و3 وحدات إدارية ومهنية وصيدلية بالمزاد العلنى ومنفذ بيع داخل الجهاز، وذلك فى إطار خُطة الجهاز لتوفير الخدمات لسكان المدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أن المزاد شهد إقبالًا من المواطنين، وأن هذا الإقبال جاء نتيجة عمل وجهد مستمر، وأن مدينة سوهاج الجديدة أصبحت مدينة واعدة لجذب الاستثمارات فى صعيد مصر.
 

أكد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، على شن حملة من الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق والتعاون مع شرطة التعمير وقوات الأمن العام لتنفيذ قرارات استرداد وحدات سكنية مخالفة بالإسكان الاجتماعى، بالمنطقة السكنية الـ25 وحى الزيتون.

وأوضح رئيس جهاز السادات أن الحملة أسفرت عن استرداد الوحدة السكنية رقم 16 بالمنطقة السكنية الـ25،  والوحدة السكنية رقم 20 عمارة 231 بحى الزيتون بمشروع الإسكان الاجتماعى لثبوت عدم استحقاقه الوحدة، لسابقة استفادته من المشروع ولمخالفته القواعد، كما قامت الحملة بإزالة مبانى أسوار عشوائية أعلى عمارات المنطقة السكنية الأولى، قام بعض المواطنين ببنائها بدون ترخيص من الجهاز.

وشدد رئيس الجهاز على جميع الإدارات المعنية بالمتابعة الدورية للوحدات وضبط المخالفات بالمدينة، والتنبيه على المخالفين بعدم إجراء مخالفات تعرضهم للمساءلة القانونية، والرجوع إلى جهاز المدينة واتباع اللوائح والقوانين، وعدم التعرض للوحدة بعد إغلاقها وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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وفي ذات السياق، قام المهندس أشرف فتحى محمود، بعدة جولات مرورية لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث شملت الجولة المرور والمتابعة لشارع جمال عبدالناصر، نظرًا لأعمال التوسعة والتطوير والتى تستهدف توسعة الحارة من  ٧ أمتار  إلى 9 أمتار  وتجميل الجزيرة الوسطى، ودهان لبعض العمارات لتغيير الرؤية البصرية وتركيب الأعمدة الديكورية.


وتابع رئيس جهاز مدينة السادات سير العمل بطريق طلعت حرب وأعمال التطوير التى تجرى به من زراعة الجزيرة الوسطى بالزهور ونباتات الزينة الملونة، والتى أضفت شكلا جماليا للشارع، بالإضافة لأعمال طبقة الأسفلت وأعمال الكهرباء، مؤكدًا سرعة الانتهاء  من تنفيذ الأعمال طبقا للوقت المحدد وبكفاءة وجودة.
 

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أشرف فتحى محمود المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة السادات

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