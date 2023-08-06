بالتعاون مع مؤسسة ساويرس، التضامن الاجتماعي تقدم منحا دراسية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون عن تقديم منح دراسية لخريجي الثانوية العامة مع مؤسسة ساويرس للتنمية، وذلك بإجمالي 60 منحة كاملة لدراسة البكالوريوس في مجموعة من أفضل الجامعات الخاصة والدولية والأهلية والحكومية بمصر.

منح دراسية لطلاب الثانوية العامة

وتقدم المنحة تمويل مصروفات الدراسة والإقامة والإعاشة، بالإضافة إلى تكاليف المواد التعليمية وجهاز لاب توب.

والجدير بالذكر أن آخر موعد للتقديم في المنح يوم 7 أغسطس 2023

مؤسسة ساويرس تطلق استراتيجية 2023-2028

وأطلقت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية استراتيجيتها الجديدة (2023 - 2028) والمستندة على ما تمليه أحدث الأدلة العلمية التنموية، وذلك يوم 30 مايو، في فندق كونراد القاهرة، بحضور كوكبة من الأساتذة والباحثين وممثلي الجهات الشريكة للمؤسسة من القطاعين الخاص والعام، والمؤسسات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك سعيًا نحو تعظيم أثر التدخلات التنموية في أكثر المجتمعات المصرية احتياجًا.

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وتضمن حدث إطلاق استراتيجية (2023 - 2028) عرض عام لتوجهات الاستراتيجية وخطة عملها والنتائج المأمولة منها، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات نقاشية لإبراز قوة الشراكات، وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية في مصر، وطرح حلول مبتكرة لخلق فرص العمل من خلال التدريب وتنمية المشروعات الصغيرة. تتناول الجلسات أيضًا أمثلة عن البرامج الرائدة التي تدعمها مؤسسة وتعتزم توسيع أثرها مع الشركاء؛ كبرنامج باب أمل للحد من الفقر المدقع، وبرنامج التدريس القائم على المستوى الصحيح لتحسين مخرجات التعلم، وبرنامج ارتقاء لبناء قدرات الجمعيات الأهلية في مصر.

وتسعى المؤسسة، خلال الأعوام الخمس المقبلة، إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية، والتي يأتي على رأس أولوياتها الحد من «الفقر متعدد الأبعاد»، حيث يطمح هذا النهج إلى التصدي لعوامل الفقر المتعددة – مثل صعوبة توفير أساسيات الحياة، وتدهور الصحة، وضعف مخرجات التعليم وغيرها – والتي تجعل من الفقر مشكلة مركبة، تستوجب التصدي لها على جوانب عدة، من أجل الخروج من مصيدة الفقر. وتستهدف المؤسسة من خلال استراتيجية (2023-2028)، توفير الحماية الاجتماعية ل 100 ألف من الأسر التي تعيش في فقر مدقع، وزيادة دخل 20 ألف أسرة فقيرة بما يغطي احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى تحسين نتائج تعلّم ما يقرب من 50 ألفا من الطلاب الناشئين في أسر فقيرة، أو تعاني من فقر مدقع.

ولا تقتصر استراتيجية المؤسسة على التصدي لمشاكل الفقر فقط بل تشمل أيضًا توفير سبل الاستثمار في الأجيال القادمة، وخصوصًا الأشخاص والمؤسسات التي تتمتع بإمكانات تؤهلها لاقتناص الفرص من أجل إحداث تغيير اجتماعي إيجابي. وتطمح المؤسسة لتحقيق ذلك من خلال توفير برامج منح دراسية في مجالات التعليم العالي لدعم التحاق الطلاب المصريين المتفوقين بأفضل الجامعات المرموقة داخل وخارج مصر، بجانب تقديم فرص التعلّم وتطوير القدرات للقادة التنفيذيين بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استكمال العمل على إثراء المشهد الثقافي المصري من خلال جائزة ساويرس الثقافية، بما يساعد هؤلاء الأفراد ومؤسساتهم على النحو الأمثل في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وبما يتماشى من رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

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